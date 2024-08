“CASA CAVEAU VINO SANTO“ * PADERGNONE (TN): «NUOVO SHOWCOOKING CON I CUOCHI DELL’ALLEANZA SLOW FOOD, GIOVEDÌ 29 AGOSTO»

19.34 - domenica 25 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una serata per scoprire storia e curiosità di Nosiola e Vino Santo Trentino DOC, raccontati dagli stessi produttori, degustando le prelibatezze preparate dallo chef Paolo Betti con una selezione di presìdi Slow Food.

Questo in sintesi il viaggio enogastronomico che aspetta i partecipanti del quarto e penultimo showcooking della stagione organizzato da Casa Caveau del Vino Santo di Padergnone, in programma per giovedì 29 agosto a partire dalle 19.30.

Due ore di immersione nella filosofia del “buono, pulito e giusto” tra gli scenografici avvolti delle cantine dell’ex fruttaio Rigotti, oggi adibito a spazio museale dedicato proprio alla valorizzazione del Vino Santo Trentino DOC e aperto ogni mercoledì, sabato e domenica per le visite.

Una esperienza immersiva in cui la narrazione, corale e interattiva, sarà intervallata dall’assaggio di tre abbinamenti gastronomici, studiati per esaltare al meglio le caratteristiche delle proposte enologiche, in alcuni casi utilizzate anche come spettacolare ingrediente.

Ospite speciale, Daniele Rosati, che presenterà i formaggi di sola razza grigio alpina presidio Slow Food dell’azienda agricola Sicherhof in Valle di Non, per chiudere in bellezza la serata.

Per chi lo volesse, nel pomeriggio è possibile anticipare l’evento con una passeggiata lungo il Sentiero Etnografico della Nosiola, alla scoperta del territorio di produzione di questo vitigno, l’unico autoctono a bacca bianca del Trentino.

L’appuntamento è aperto ad un massimo di 20 partecipanti ed è necessaria la prenotazione tramite il sito web di Apt Garda Trentino all’indirizzo https://bit.ly/3Um0Zfi.