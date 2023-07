CASA AUTONOMIA.EU * INCONTRO CLES: « 200 LE PERSONE PRESENTI, SUL PALCO DEMAGRI – DALLAPICCOLA – ROSSI – VALDUGA »

09.17 - mercoledì 12 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Successo di Casa Autonomia a Cles: in 200 ad ascoltare Demagri, Dallapiccola e Valduga.Un’altra serata di successo per Casa Autonomia.eu. A Cles i gialli sono riusciti a radunare quasi 200 cittadini, tra cui molti giovani e rappresentanti della società, tutti pronti a dare il proprio contributo nella costruzione del programma per le elezioni di ottobre 2023. Sul palco assieme ai consiglieri Demagri e Dallapiccola anche Ugo Rossi, già presidente della Provincia, e il candidato presidente Francesco Valduga.

Demagri e Dallapiccola aprono l’incontro con una panoramica sulla situazione attuale e alcune delle problematiche più pressanti del momento. “Ormai siamo scesi sotto la soglia psicologica dei 400mila nati – spiega il vicepresidente del Movimento, Michele Dallapiccola – ed è dagli anni ‘70 che ogni anno nascono meno bambini di quanti ne siano nati durante la Prima Guerra Mondiale. Per non parlare dei problemi economici: l’Italia è l’unico Paese europeo ad aver perso potere di acquisto negli ultimi 20 anni. Tutti gli altri, anche i più simili a noi, sono riusciti ad aumentarlo. Qui in Trentino non facciamo eccezione, ma almeno abbiamo una speranza. La nostra Autonomia, se utilizzata bene, ci permette di ottenere risultati straordinari, di essere all’avanguardia e di guidare il Paese verso una situazione migliore”.

La presidente Demagri si concentra più sugli ambiti del sociale e della sanità. “Con una popolazione che invecchia sempre di più dovremmo pensare in modo diverso, non solo per invertire la tendenza, ma anche per provvedere agli anziani sempre più numerosi che necessitano di assistenza. Questo per noi significa potenziare servizi già esistenti, come l’assistenza domiciliare o le Rsa, ma anche investire in servizi nuovi o poco utilizzati, come le soluzioni di co-housing. Bisogna poi trovare il coraggio di provare soluzioni innovative, magari nelle Case della Comunità previste dal Pnrr, che al momento sono solo contenitori vuoti, senza personale e senza idee.

O magari ripensando l’organizzazione del sistema sanitario, con gli ospedali come centri per la fase acuta della malattia e dei centri specializzati per trattare le cronicità che affliggono la popolazione più anziana. Infine è necessario cercare di risolvere la crisi della natalità, dando alle coppie le condizioni necessarie per sentirsi tranquilli nel mettere al mondo un figlio. A partire dalla casa e dalle politiche a sostegno della famiglia, in particolare quelle che permettano di raggiungere la cosiddetta parità di genere, come i servizi conciliativi, gli asili nido gratuiti o ancora il riconoscimento, almeno da un punto di vista contributivo, dell’attività di cura della famiglia, che è essa stessa un lavoro”.

“Apprezzo molto il coraggio che hanno avuto i consiglieri Demagri e Dallapiccola nel dare vita a questo Movimento – dichiara il candidato Francesco Valduga – e ammiro l’etica e il metodo del loro lavoro, che si basa sempre su dati rappresentativi del Trentino da cui poi estrapolano idee e proposte concrete. Sono queste le persone che vogliamo nella nostra coalizione e sono felice di avere il loro supporto. Ci serve anche il vostro aiuto – aggiunge rivolto ai cittadini –. Per questo vi sprono a parlare con i vostri conoscenti, in particolare quelli che tendono a non presentarsi alle urne, e a cercare di convincerli a prepararsi alle elezioni di ottobre, a trovare la forza, la volontà e le motivazioni per andare a votare”.

Parole di supporto anche da parte di vari amministratori presenti alla serata. Carmen Noldin, presidente del Consiglio comunale di Cles, dice: “Innanzitutto voglio complimentarmi per l’organizzazione della serata, in particolare per la forma e i contenuti che sono stati trasmessi e che sono chiari indicatori dello spessore delle persone che compongono questo Movimento. A Paola sono legata da una lunga amicizia e oggi, come ha sempre fatto, è riuscita a dimostrare la propria volontà di esserci per la comunità, non solo quella clesiana, ma anche per quella più ampia del Trentino”. “Casa Autonomia è stata la prima forza di coalizione a dare il via alla campagna elettorale – aggiunge Fabrizio Inama, ex sindaco di Denno e membro di Campobase -. Spero che a ottobre darete il vostro supporto a loro e a tutti i membri dell’Alleanza Democratica Autonomista”.

Il supporto arriverà sicuramente dall’ex presidente della Provincia Ugo Rossi, che ieri sera ha dichiarato: “Paola e Michele, assieme a tutto il loro Movimento, sono una garanzia. In primis perché la loro politica parte dal valore della prossimità, dell’aiutare il prossimo. In secondo luogo perché con l’Autonomia hanno sempre avuto a che fare e hanno dimostrato di saperla gestire. Infine perché alla base della loro attività ci sono sempre i valori della solidarietà e dell’accoglienza, di cui il Trentino ha estremo bisogno per continuare a crescere. Fidiamoci di loro, delle persone che hanno iniziato a fare politica per aiutare il proprio vicino, non di chi la fa per aiutare sé stesso e prende ordini da qualche ufficio romano”.