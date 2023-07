09.24 - lunedì 24 luglio 2023

Martedì 25 luglio saremo a Povo per l’evento di Casa Autonomia.eu “Futuro e politica: un binomio possibile?”. Sarà l’occasione per parlare dell’impatto che la politica può avere sul futuro del Trentino e per presentarvi la candidata di Casa Autonomia, Paola Taufer.