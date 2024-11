CARITAS ITALIANA * STRISCIA DI GAZA: I COLLEGHI DA GERUSALEMME, «DUE OPERATORI FERITI, MA NOI RESTIAMO SUL CAMPO»

19.31 - sabato 2 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Ma noi restiamo sul campo”. Caritas Gerusalemme lancia l’allarme, dopo che due membri del suo team sono rimasti feriti durante un intenso bombardamento nell’insediamento di Al-Nuseirat, nella Striscia di Gaza. L’assalto ha lasciato le case in rovina, ha interrotto le infrastrutture vitali e ha causato numerose vittime tra i civili, impedendo l’accesso ai servizi sanitari e di supporto essenziali.

“Nonostante i crescenti pericoli”, comunicano i colleghi da Gerusalemme, “le équipe della Caritas restano salde e forniscono aiuti medici fondamentali sul campo”. Caritas Italiana è vicina a tutte le persone che soffrono per questa guerra, ed è solidale con Caritas Gerusalemme e il suo personale, nella speranza in una rapida guarigione per i feriti e dell’impegno di tutto per far cessare le ostilità.