CARABINIERI – TRENTO * VIOLENZA SESSUALE: «AGGREDISCE UNA DONNA ALL’ESTERNO DELL’OSPEDALE S. CHIARA, ARRESTATO 29ENNE PAKISTANO»

14.43 - venerdì 14 febbraio 2025

Mattinata movimenta quella di oggi 14 febbraio, nei pressi del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Chiara ove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trento sono intervenuti al fine di soccorrere una ragazza, poco più che ventenne, vittima di una vera e propria aggressione sessuale da parte di un 29enne pakistano senza fissa dimora, uscito da poco dal Pronto Soccorso del nosocomio trentino ove era giunto durante la nottata dopo essere stato trovato, in evidente stato di alterazione, completamente nudo nel parco delle Albere.

La vittima mentre percorreva a piedi la via Orsi, veniva afferrata alle spalle dall’individuo che le si avvinghiava alla schiena per poi gettarla a terra con l’intenzione di costringerla a subire un rapporto.

Alcuni passanti intervenivano in soccorso della malcapitata bloccando il malintenzionato e allertando le forze dell’ordine che prontamente giungevano il loco. I Carabinieri della Radiomobile di Trento, alla luce di ciò, hanno arrestato il soggetto nella flagranza del reato di violenza sessuale.

La malcapitata è stata prontamente soccorsa dai sanitari e condotta presso i vicini ambulatori per le cure del caso. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Spini di Gardolo. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile