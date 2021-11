CARABINIERI – TRENTO * SPACCIO: « PIAZZA DELLA PORTELA, ARRESTATI DUE PLURI-PREGIUDICATI NIGERIANI DI 35 E 22 ANNI »

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto J. N., 35enne e M. G., 22enne, pluripregiudicati nigeriani, che sono stati colti in flagranza, mentre stavano spacciando stupefacenti, in concorso tra loro, nella zona di piazza della Portela.

I Militari, che stavano monitorando la piazza, hanno notato un tossicodipendente avvicinarsi al 35enne, verosimilmente per acquistare dello stupefacente, ma dopo un primo scambio di frasi si è stato allontanato, nel mentre il 22enne nigeriano si è accordato a gesti con il complice che lo richiamato con un fischio, facendosi raggiungere, per cedergli lo stupefacente richiesto.

Completato lo scambio, i Carabinieri hanno bloccato i tre e nella perquisizione sono state recuperate 5 dosi di eroina, all’acquirente, mentre addosso a uno dei due spacciatori veniva trovato un ulteriore involucro unitamente a circa €350, in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di smercio.

I due arrestati, trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, questa mattina verranno sottoposti all’udienza di convalida.

Già nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Trento avevano denunciato in stato di libertà altri due pusher, anch’essi nigeriani, sorpresi a spacciare nella medesima piazza.