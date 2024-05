CARABINIERI – TRENTO * RISSA VIA POZZO: «GIÀ SCATTATO IL PRIMO ARRESTO, SI UN CITTADINO TUNISINO PREGIUDICATO DI 19 ANNI»

10.20 - venerdì 17 maggio 2024

È già stato arrestato dai Carabinieri nella serata di ieri uno dei principali protagonisti della violenta rissa verificatasi in via Pozzo nel corso del pomeriggio: si tratta di un cittadino tunisino, pregiudicato, di 19 anni. L’immediatezza degli accertamenti che hanno condotto all’arresto è stata possibile anche grazie alla presenza, nella vicina piazza della Portela, di alcuni militari in borghese che, come di consueto, stavano operando nell’ambito della “task force” predisposta al fine di contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri intenti a documentare alcune attività di spaccio, hanno avuto modo di notare quasi in “tempo reale” ciò che si stava verificando in via Pozzo, attivando dunque sia i colleghi di pattuglia, sia i soccorsi. Gli stessi carabinieri, quindi, dopo aver raggiunto il luogo della rissa, sono riusciti ad identificarne in brevissimo tempo alcuni dei protagonisti: grazie soprattutto alla repentina e solerte attività di ricerca ed analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza comunale e degli esercizi commerciali, nonché di alcuni filmati pubblicati sui social network da privati cittadini, è stato quindi possibile arrestare il 19enne bloccato sul posto e identificare ulteriori partecipanti che saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria.

A margine di tale intervento, il servizio che i Carabinieri stavano svolgendo in zona ha consentito comunque di denunciare due pusher tunisini per aver ceduto singole dosi, rispettivamente di hashish e cocaina, ad altrettanti acquirenti, successivamente segnalati al Commissariato del Governo quali assuntori.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.