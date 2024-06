CARABINIERI – TRENTO * CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: «PRESENTATO DAL GENERALE RICCARDI IL SUO ULTIMO LIBRO, “LA FIAMMA E LE AQUILE”»

20.57 - lunedì 17 giugno 2024

Questo pomeriggio nella sala delle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, il Generale di Brigata Roberto Riccardi, Comandante della Legione Carabinieri “Trentino alto Adige” ha presentato la sua ultima opera letteraria dal titolo: “La Fiamma e le Aquile” .

Il libro ripercorre, sin dai primi capitoli, la storia dei Carabinieri in questa Regione, concentrandosi sui rapporti creatisi tra la società e l’Istituzione e definendo gli albori di questa esperienza come una “avventura da pionieri in una terra nuova”.

L’opera è una “storia dal basso”, in cui viene esaltata la centralità degli uomini che sono i veri protagonisti. Si inizia con l’ingresso dei primi Carabinieri il 3 novembre 1918 a Trento, guidati dal Capitano Filippo Caruso. Si ripercorre, inoltre, quella che è stata la prima vera indagine condotta dal Ten.Col. Gino Poggesi volta alla individuazione e al riconoscimento della salma di Cesare Battisti e di cui è rimasta viva testimonianza in una lettera che la moglie dell’eroe irredentista indirizzò all’Ufficiale, ringraziandolo per aver restituito il corpo (del marito) all’affetto della famiglia e all’ammirazione adorante dell’Italia.

Si giunge, infine, a storie ancora più recenti, come quella del Carabiniere Vittorio Tiralongo, giunto in Trentino dalla Sicilia e che dopo un primo periodo trascorso a Trento, dove conobbe una donna di cui s’innamorò e che lo rese padre, fu trasferito a Selva dei Molini (BZ). Il destino volle che proprio il giorno in cui sua figlia compiva il primo anno d’età, fu trattenuto in caserma e cadde in un agguato tesogli proditoriamente da alcuni appartenenti a una organizzazione separatista sudtirolese.

La presentazione è stata moderata dal Prof. Giuseppe Ferrandi, Direttore generale della Fondazione Museo storico del Trentino e ha visto anche l’intervento del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che ha ringraziato l’autore per l’attenzione che ha inteso rivolgere a questi territori.

La vendita dell’opera contribuirà a finanziare forme di assistenza a favore degli orfani dell’Arma.