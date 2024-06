CARABINIERI – TRENTO * 210MO ANNIVERSARIO FONDAZIONE ARMA: «APPUNTAMENTO IN PIAZZA DUOMO, DOMANI SERA 5 GIUGNO ORE 19,00»

13.34 - martedì 4 giugno 2024

Domani sera (5 giugno) alle 19, in piazza Duomo a Trento, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento celebreranno in una solenne cerimonia, il 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza delle Autorità civili, tra cui i Sindaci trentino, religiose e militari.

Il Corpo dei Carabinieri Reali fu costituito il 13 luglio 1814 e ad esso vennero attribuiti compiti di tutela della sicurezza interna, di difesa delle istituzioni e di controllo della sicurezza pubblica. La ricorrenza è dettata dalla concessione, il 5 giugno del 1920, della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma, per gli eroici comportamenti individuali e dei Reparti, tenuti durante il primo conflitto mondiale.

La cerimonia prevedrà lo schieramento di un reparto in armi composto da un plotone di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale, da una rappresentanza di Comandanti di Stazione e da un assetto formato da specialità dell’Arma composto da motociclisti – rocciatori – sciatori e unità antiterrorismo, al quale si unirà anche una formazione di personale in servizio appartenenti alle Forze Armate, di Polizia e Protezione Civile operanti sul territorio, nonché le Associazioni combattentistiche e d’Arma che hanno sede in provincia. È prevista anche la partecipazione di alcune scolaresche che hanno aderito ai progetti per la formazione della cultura della legalità offerti ogni anno dal Comando Provinciale.

La manifestazione verrà inoltre allietata dalle note del Corpo Bandistico di Aldeno, che gentilmente si è offerto di accompagnare l’evento e dalla incantevole voce del soprano lirico Katarzyna Medlarska che nell’occasione canterà l’Inno Nazionale.

Nel corso dell’evento saranno consegnate le ricompense ai Carabinieri di questa Provincia, che si sono distinti per meriti speciali o interventi eccezionali. Nella circostanza, a contorno della cerimonia, verranno posti in mostra, su tutta la piazza, i mezzi in uso alle varie componenti dell’Arma e saranno allestiti degli stand espositivi afferenti le varie specialità operanti sul territorio. I Carabinieri, da sempre al servizio della comunità, hanno inteso celebrare la loro Festa tra la gente nel cuore del capoluogo trentino, per questo motivo invitano la cittadinanza tutta a prendervi parte.