CARABINIERI – TORINO * «BAMBINA DI 10 MESI MUORE AFFOGATA NELLA VASCA DA BAGNO, NELL’ABITAZIONE DEI GENITORI»

I carabinieri di Torino stanno procedendo di concerto con la procura di Ivrea ad effettuare i rilievi al fine di ricostruire l’evento drammatico che si è consumato nella tarda mattinata odierna in Nole Canavese (TO). Dalla preliminare ricostruzione la bambina di 10 mesi é deceduta a seguito di affogamento nella vasca da bagno dell’abitazione dei genitori. L’allarme é stato lanciato dal papà che è rientrato a casa e ha visto la drammatica scena. Verosimilmente l’evento é riconducibile allo stato depressivo post partum della donna, in cura da qualche tempo. La donna ha infine tentato il suicidio. É attualmente ricoverata e piantonata non in pericolo di vita.