CARABINIERI – TERRACINA (LT) * «ARRESTATO 93ENNE PER L’IPOTESI DI OMICIDIO AGGRAVATO DELLA MOGLIE 82ENNE»

17.59 - martedì 26 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I Carabinieri di Terracina hanno arrestato un uomo 93enne per l’ipotesi di omicidio aggravato della propria moglie 82enne. Questa mattina, verso le ore 08:30, su richiesta al 112 pervenuta dalla figlia, non convivente, della coppia, i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione dei due anziani, rinvenendo nella stanza da letto, distesa sul pavimento, il corpo senza vita della donna, che presentava dei graffi al collo.

Sono stati eseguiti rilievi tecnici a cura di personale specializzato del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Latina, oltre a sopralluogo da parte del Medico Legale di turno per la Procura della Repubblica di Latina. Sulla base delle risultanze l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Sulla salma sarà eseguito esame autoptico disposto dall’A.G. L’uomo sarà associato presso una casa circondariale in via d’individuazione.