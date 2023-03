CARABINIERI ROVERETO (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « IDENTIFICATE 607 PERSONE (112 STRANIERE), CON L’AUSILIO UNA SQUADRA DEL 4° BATTAGLIONE “VENETO” »

13.11 - martedì 14 marzo 2023

Continua, Anche in concomitanza con l’inizio della bella stagione, l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Rovereto per garantire un’adeguata cornice di sicurezza su tutto il territorio della Vallagarina ed in particolare sulla Città di Rovereto. In questi giorni non si è quindi allentata la presa nell’area del roveretano ed i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto di una Squadra d’Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, hanno intensificato l’attività di controllo del territorio, effettuando numerosi e diversificati servizi di prevenzione ad alta visibilità in ambito cittadino, finalizzati soprattutto al contrasto dei fenomeni di c.d. microcriminalità ed illegalità diffusa.

I Carabinieri hanno pertanto eseguito diversi posti di controlli rinforzati da più pattuglie lungo le principali vie di comunicazione ed accesso alla città, controllando numerosi veicoli e persone, allo scopo di contrastare ed interdire la cosiddetta criminalità predatoria. In particolare i Carabinieri della Stazione, unitamente alle S.I.O., hanno dedicato la loro attenzione alle zone quali l’Urban City, i principali centri commerciali ed i luoghi dedicati al mercato cittadino.

Non di meno la Compagnia di Rovereto ha aumentato la presenza notturna e serale garantendo tre pattuglie per turno, nell’arco del fine settimana, dedicate, in particolare, al controllo sulle strade, piazze e quartieri, ma anche di svariati esercizi pubblici della Vallagarina e nel corso dei quali i Carabinieri hanno identificato: 607 persone, 112 delle quali straniere, elevando 25 contravvenzioni al Codice della Strada, per un totale di 40 punti decurtati. In particolare i militari hanno proceduto al fermo amministrativo di un motoveicolo privo di targa in località Vallarsa ed a elevare contravvenzione all’autista di un autoarticolato che, in località Mezzomonte di Sotto, intralciava la circolazione stradale, contravvenendo al divieto di transito indicato con segnaletica verticale.

Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni al fine di prevenire e reprimere la consumazione di reati predatori nei Comuni della Vallagarina e dell’altipiano Cimbro.