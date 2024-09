CARABINIERI REPARTO TUTELA AGROALIMENTARE – PARMA * FRODE FINANZIAMENTI UE: «SEQUESTRATI BENI PER 26 MILA EURO AD UN ALLEVATORE DI PINZOLO (TN)»

16.14 - mercoledì 11 settembre 2024

Italia: sequestrati beni per un valore di 26.000,00 euro nell’ambito di un’indagine sulla frode sui finanziamenti dell’UE

In data 08.06.2019, a seguito di denuncia presentata da un allevatore di Spiazzo (TN), Militari del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma, coadiuvati da quelli della Stazione CC di Spiazzo (TN), hanno avviato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trento, un’attività di indagine nei confronti di un’impresa agricola di Pinzolo (TN).

A conclusione delle indagini, i Militari hanno accertato che un allevatore di Pinzolo (TN), mediante artifizi e raggiri consistenti nel formare documentazione con falsi dati sul titolo di godimento dei terreni, ha indotto in errore l’organismo pagatore procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per il Fondo Europeo di Garanzia in Agricoltura e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (€ 26.621,42).

Il Giudice del Tribunale di Trento, con sentenza di condanna dell’allevatore ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre le spese processuali, ha disposto la confisca del profitto del reato. Il 6 settembre 2024, Militari del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma, congiuntamente a quelli della Stazione CC di Spiazzo (TN), a conclusione delle attività delegate dal Giudice del Tribunale di Trento, hanno proceduto alla confisca diretta e per equivalente di €. 26.450,68, nei confronti dell’impresa individuale e del condannato.