CARABINIERI – REGGIO EMILIA * SPACCIO DROGA: «AVEVA IN CASA HASHISH – EROINA – COCAINA – MARIJUANA – CRACK, ARRESTATA 43ENNE»

09.29 - mercoledì 20 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si aggirava con fare sospetto nell’area di servizio di un distributore di benzina a Correggio, quando veniva notata dai carabinieri della locale stazione impegnati in un servizio di controllo sul territorio. I militari avvicinatisi per un controllo, identificavano la donna in una 43enne, che appariva nervosa durante il controllo, tanto da insospettire i militari operanti che decidevano di approfondire i controlli, rinvenendo in suo possesso un involucro in carta stagnola contenete eroina per un peso di un grammo, che la stessa deteneva nella tasca omerale del giubbotto che indossava.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire: circa 4 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish, ulteriore dose di eroina, oltre 3 gr di cocaina, oltre 7 gr sostanza stupefacente del tipo crack, oltre 3 grammi di marjuana, un centinaio di bustine cellophane con chiusura ermetica, conta banconote e denaro contante per 2.000 euro. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Correggio hanno tratto in arresto una donna di 43 anni, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto il 18 novembre scorso nel primo pomeriggio, quando una pattuglia della stazione di Correggio, durante lo svolgimento di servizio di controllo del territorio, notava una donna, che si aggirava con fare sospetto nell’area di servizio di un distributore di Correggio. Gli operanti, si avvicinavano per un controllo, ma l’atteggiamento ansioso e nervoso della donna che manifestava durante la richiesta dei documenti, ha insospettito i militari che hanno proceduto ad approfondire i controlli, trovandola in possesso di una dose di eroina che la stessa deteneva nella tasca omerale del giubbotto che indossava.

Alla luce dei fatti, avendo fondato motivo di ritenere che all’interno dell’abitazione della donna potesse esserci ulteriore sostanza stupefacente, i militari procedevano a perquisizione domiciliare, la quale dava esito positivo, in quanto veniva rinvenuto in una cassettina degli attrezzi, riposta all’interno della cameretta, unitamente ad altri contenitori contenenti indumenti ed altri oggetti: 4 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish, modica quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina, oltre 3 gr sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre 7 gr sostanza stupefacente del tipo crack, oltre 3 gr sostanza stupefacente del tipo marijuana, bustine cellophane con chiusura ermetica, conta banconote, denaro contante per 2000 euro. Quanto rinvenuto, veniva posto a sequestro. A seguito dei risvolti e degli elementi acquisiti i carabinieri, riconducendo la detenzione ai fini di spaccio, arrestavano la 43enne che al termine delle formalità di rito veniva posta a disposizione della Procura reggiana in ordine al riferimento normativo violato.