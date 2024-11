CARABINIERI – REGGIO EMILIA * «NON ACCETTA LA FINE DELLA RELAZIONE E PRENDE A SCHIAFFI L’EX, DENUNCIATA 48ENNE»

07.29 - venerdì 22 novembre 2024

Potrebbe risiedere nella fine della relazione sentimentale i motivi che hanno indotto, una donna di 48 anni dapprima a minacciare e poi ad aggredire fisicamente il suo ex fidanzato con il quale aveva intrattenuto una relazione di circa tre mesi, colpendolo con 3 schiaffi al volto. Giungevano sul posto i militari della stazione di Reggiolo allertati dalla stessa vittima, che riportavano la situazione alla calma. Successivamente la vittima, un 30enne, si recava presso il pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, venendo poi dimesso con una prognosi di 2 giorni a seguito delle lesioni riportate.

Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali e minacce i Carabinieri della stazione di Reggiolo hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci una donna di 48 anni, abitante in un comune della bassa reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I fatti risalgono all’8 ottobre scorso, quando la donna, si presentava presso l’abitazione della vittima e chiedeva insistentemente di aprirgli la porta.

La vittima, per evitare di far preoccupare i vicini di casa le apriva la porta e la donna iniziava ad insultarlo ed offenderlo per poi sferrargli tre schiaffi sul volto ed un calcio. La stessa vittima allertava il 112, che inviava sul posto una pattuglia dei carabinieri di Reggiolo, i quali, giunti sul posto, riportavano la situazione alla calma, invitando le parti a mantenere toni pacati. Poco dopo, il 40enne si recava presso il pronto soccorso di Guastalla, venendo poi dimesso con una prognosi di 2 giorni. Il giorno successivo la vittima si recava dai carabinieri della stazione di Reggiolo per formalizzare la denuncia, l’uomo raccontava ai militari che da quando aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale durata circa tre mesi con la sua ex fidanzata, lei, aveva iniziato ad inviargli innumerevoli messaggi minacciosi ed offensivi a cui lui inizialmente rispondeva, poi non più, fino all’ultimo episodio dell’8 ottobre scorso, giorno in cui lei si recava a casa da lui e dopo averlo offeso aggrediva fisicamente.

I militari, quindi, ricostruito l’accaduto, in quanto anche intervenuti sul posto, a seguito di ulteriori approfondimenti investigativi, acquisivano nei confronti della 48 enne elementi di presunta responsabilità in ordine al citato riferimento normativo violato, circostanza per cui la donna veniva denunciata alla procura reggiana in ordine ai reati di lesioni personali e minacce.