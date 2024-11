CARABINIERI – REGGIO EMILIA * DURANTE I CONTROLLI GETTA LA DROGA NEL CANALE, DENUNCIATA 33ENNE»

07.12 - martedì 26 novembre 2024

Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Reggiolo hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, una donna di 26 anni residente in un comune della bassa reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto la sera del 19 novembre scorso intorno alle ore 22.00, quando i militari della stazione di Reggiolo, durante l’espletamento del servizio perlustrativo e di controllo del territorio, transitando nei pressi dell’area di servizio di un distributore di benzina di Reggiolo, notavano un’autovettura sospetta in sosta e con motore acceso.

Insospettiti, i militari decidevano di procedere al controllo della stessa, avvicinandosi al fine di procedere all’identificazione della conducente, notando che la donna, successivamente identificata in una 33enne, alla vista dei militari, con una mossa repentina cercava di occultare all’interno del cruscotto della stessa vettura un piccolo involucro di carta stagnola, motivo per cui venivano chieste spiegazioni circa l’accaduto. Dunque, alla richiesta degli stessi di mostrare quanto riposto nel cruscotto, la stessa, scendendo dal mezzo, prendeva con le proprie mani il piccolo involucro e lo gettava all’interno dei cassonetti pubblici dell’immondizia riuscendo a disperderlo, per poi, con un con un gesto repentino, estrarre dalla propria borsa un a busta di plastica che lanciava in direzione di un canale.

La busta veniva prontamente recuperata dai carabinieri che appuravano che all’interno della stessa, era contenuta sostanza stupefacente di tipo “Hashish” del peso complessivo di circa 26 grammi, mentre all’interno della borsa della donna veniva rinvenuto un bilancino di precisione. A seguito di quanto emerso, i militari si portavano presso l’abitazione della donna per la perquisizione domiciliare, rinvenendo all’interno di un contenitore metallico, sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 3 grammi. Alla luce dei fatti, la donna veniva condotta in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva denunciata in ordine al riferimento normativo violato. Contestualmente i militari procedevano al sequestro del bilancino, e della droga la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.