CARABINIERI NAS – TRENTO * TRAFFICO ANABOLIZZANTI: «7 ARRESTI E UNA VENTINA DI PERQUISIZIONI TRA ROMA – MILANO – BOLZANO» (VIDEO)

08.26 - giovedì 27 giugno 2024

I Nas di Trento hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, tra Roma (2 in carcere e 1 domiciliari) Milano (3 in carcere) e Bolzano (1 in carcere), coinvolti 7 cittadini italiani di cui una donna. Gli arrestati sono accusati di un ingente traffico di anabolizzanti, alcuni dei quali rientranti tra gli stupefacenti, spediti in tutta Italia.

Nel corso delle perquisizioni scoperto a Milano, un deposito con più di duemila confezioni di ogni tipo di anabolizzanti per un valore di vendita stimato intorno ai 100.000 centomila euro. L’indagine partita da Bolzano a seguito di segnalazione della scoperta che alcuni giovani sportivi erano affetti da particolari tumori che in letteratura scientifica sono specificatamente collegati all’uso di sostanze anabolizzanti.