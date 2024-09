CARABINIERI – NAS / TRENTO * «SIGILLI A CIVEZZANO, SEQUESTRATO “PUNTO NASCITE” ABUSIVO» (VIDEO)

22.37 - sabato 21 settembre 2024

Come Carabinieri ci è stato richiesto di utilizzare solo espressione “Punto nascita” e non altre eventuali dizioni che l’associazione si è data autonomamente, per non ingenerare equivoci.

Due precisazioni:

1.⁠ ⁠Da ratio del 193 Tuls è che se c e una struttura sanitaria (elencate nell’articolo) ci debba essere anche la possibilità dello Stato di procedere a controlli per vedere cosa viene fatto e come viene fatto. Altrimenti avremmo strutture dove può essere realizzata qualsiasi operazione o attività senza che nessuno possa entrare a controllare cosa avviene e come perché è “Proprietà privata”. Nello specifico il parto a domicilio si può fare ed è rimborsato dal Ssn, ma in questo caso l’ utente è ben consapevole di non essere in una struttura/clinica autorizzata (ospedale) , con tutto ciò che ne comporta in termini di rischi.

2.⁠ ⁠La preziosa collaborazione dei dirigenti dell’Apss Trentino, che ci hanno segnalato l’anomalia.

MEMORIA LEGALE

