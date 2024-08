CARABINIERI – MERANO * ALTO ADIGE – CONTROLLO TERRITORIO: «FURTI, SGOMINATA UNA BANDA DI LADRI DI ORIGINE SUDAMERICANA»

08.03 - domenica 25 agosto 2024

Proseguono gli importanti risultati operativi e repressivi messi a segno dai militari della Compagnia Carabinieri di Merano che, grazie ad un’approfondita ed efficace azione investigativa, sono riusciti a sgominare una banda di ladri che aveva messo a segno alcuni furti in abitazione in Alto Adige ma anche in altre città italiane, assicurando i malfattori alla giustizia.

Nello specifico i ladri, a fine maggio, avevano commesso alcuni furti in abitazione nei comuni di Caines, San Leonardo in Passiria e Val di Vizze.

I militari della Stazione Carabinieri di Tirolo, in collaborazione con quelli delle Stazioni di San Leonardo in Passiria, Val di Vizze e Fiumicino Aeroporto di Roma, a conclusione di complesse e articolate attività d’indagine che hanno consentito di acquisire inconfutabili elementi di colpevolezza a carico degli indagati, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Bolzano due sudamericani autori dei tre furti, rispettivamente di 30 e 34 anni.

L’Autorità Giudiziaria di Bolzano, nel condividere pienamente le proficue attività di indagine svolte dai Carabinieri, ha infatti emesso nei confronti dei due ladri la misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Nello specifico, le indagini svolte dai militari della Stazione Carabinieri di Tirolo, hanno consentito di accertare che era consuetudine dei due malfattori raggiungere periodicamente l’Aeroporto di Fiumicino (RM) dove noleggiavano autovetture mediante le quali poi si muovevano su tutto il territorio nazionale per commettere furti in abitazione.

Tale riscontro investigativo ha quindi permesso ai Carabinieri di individuare ed arrestare i delinquenti in flagranza di reato proprio nel momento in cui stavano riconsegnando il veicolo preso a noleggio allo scalo aeroportuale di Fiumicino la settimana precedente.

Le perquisizioni effettuate sul veicolo e sui malfattori hanno inoltre consentito di rinvenire e sequestrare svariata refurtiva consistente in 5.000 euro in contanti, vari oggetti in oro ed un tablet che risultava essere stato rubato in un’abitazione a Fabriano (AN) proprio il giorno precedente all’arresto.

A seguito delle formalità di rito, i due soggetti sono stati quindi arrestati ed associati presso le celle di sicurezza del carcere di Civitavecchia (RM), a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un’operazione di polizia perfettamente riuscita, che dimostra per l’ennesima volta la grande capacità operativa ed investigativa messa in campo dai reparti e dai militari dell’Arma dei Carabinieri.

Estremamente soddisfatto per gli ultimi risultati operativi raggiunti è il Capitano Simone Pellecchia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Merano, che così si è voluto esprimere: “L’attività dell’Arma dei Carabinieri nel Burgraviato andrà avanti senza sosta per continuare a garantire al cittadino, faro del nostro servizio, una cornice di sicurezza in termini di prevenzione e repressione dei reati sempre all’altezza dell’elevatissimo standard di qualità e servizi che questo splendido territorio offre e garantisce”.

CARABINIERI VON MERAN ZERSCHLAGEN EINE DIEBESBANDE SÜDAMERIKANISCHER HERKUNFT

Die bedeutenden operativen und repressiven Erfolge der Carabinieri von Meran gehen weiter: Dank intensiver und effektiver Ermittlungsarbeit ist es ihnen gelungen, eine Diebesbande zu zerschlagen, die mehrere Wohnungseinbrüche in Südtirol und anderen italienischen Städten verübt hatte, und die Täter vor Gericht zu bringen.

Die Diebe hatten Ende Mai mehrere Wohnungseinbrüche in den Gemeinden Kuens, St. Leonhard in Passeier und Pfitsch begangen.

Die Beamten der Tiroler Carabinieri-Station haben in Zusammenarbeit mit jenen der Stationen St. Leonhard in Passeier, Pfitsch und Fiumicino Airport in Rom am Ende einer komplexen und gegliederten Ermittlungstätigkeit, die es ermöglichte, unwiderlegbare Beweise gegen die Verdächtigen zu erlangen, der Justizbehörde bei der Staatsanwaltschaft Bozen zwei südamerikanische Männer im Alter von 30 und 34 Jahren angezeigt, die die drei Einbrüche begangen haben.

Die Justizbehörde Bozen hat in voller Übereinstimmung mit der erfolgreichen Ermittlungstätigkeit der Carabinieri gegen die beiden Diebe die persönliche Zwangsmaßnahme der Untersuchungshaft verhängt.

Die von der Tiroler Carabinieri-Station durchgeführten Ermittlungen haben insbesondere ergeben, dass es die Gewohnheit der beiden Verbrecher war, sich regelmäßig zum Flughafen Fiumicino (RM) zu begeben, wo sie Autos mieteten, mit denen sie sich dann im ganzen Land fortbewegten, um Wohnungseinbrüche zu begehen.

Dank dieser Ermittlungen konnten die Carabinieri die Täter identifizieren und in flagranti festnehmen, als sie in der Woche zuvor das gemietete Fahrzeug zum Flughafen Fiumicino zurückbrachten.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Täter wurde auch diverses Diebesgut gefunden und beschlagnahmt: 5.000 Euro Bargeld, verschiedene Goldgegenstände und eine Tafel, die am Tag vor der Verhaftung aus einem Haus in Fabriano (AN) gestohlen worden war.

Nach den rituellen Formalitäten wurden die beiden Personen festgenommen und in die Sicherheitszellen des Gefängnisses von Civitavecchia (RM) gebracht, wo sie der Justizbehörde zur Verfügung stehen.

Eine perfekt gelungene Polizeiaktion, die zum x-ten Mal die große Einsatz- und Ermittlungskapazität der Abteilungen und Soldaten der Carabinieri unter Beweis stellt.

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Meran, Hauptmann Simone Pellecchia, ist mit den jüngsten operativen Ergebnissen äußerst zufrieden und äußerte sich wie folgt: „Die Aktivitäten der Carabinieri im Burggrafenamt werden unvermindert fortgesetzt, um den Bürgern, dem Leuchtturm unseres Dienstes, einen Sicherheitsrahmen im Bereich der Verbrechensvorbeugung und -bekämpfung zu garantieren, der stets dem sehr hohen Qualitäts- und Servicestandard entspricht, den dieses herrliche Gebiet bietet und garantiert.