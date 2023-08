CARABINIERI – FIRENZE * SITO ARTISTICO: « IMBRATTAMENTO COLONNATO CORRIDOIO VASARIANO, INDIVIDUATI DUE SOGGETTI »

20.11 - mercoledì 23 agosto 2023

Nell’ambito delle indagini avviate a seguito dell’imbrattamento del colonnato del corridoio vasariano, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze e della Stazione Carabinieri Uffizi, analizzando più filmati di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare due soggetti che, alle 5.20 di stamattina, hanno danneggiato l’importantissimo sito artistico. Gli stessi sono stati monitorati fino al loro ingresso all’interno di un’abitazione ubicata in piazza della Signoria. I militari hanno quindi fatto accesso all’interno della citata abitazione rinvenendovi ben 11 giovani studenti di nazionalità tedesca, tutti nati tra il 2002 e il 2003. E’ stata effettuata una perquisizione nell’appartamento esito della quale sono state trovate due bombolette di vernice spray del tipo usato per l’imbrattamento, oltre a parte dell’abbigliamento indossato dai due sospettati. Sono in corso le attività di compiuta identificazione dei giovani, tramite fotosegnalamento anche finalizzato a comparare le loro impronte digitali con quelle che verranno rinvenute sulle due bombolette sequestrate.