CARABINIERI – EMILIA-ROMAGNA * “METEOMONT“ NEVE FEBBRAIO 2025: «ALLERTA PER GLI ESCURSIONISTI, MASSIMA PRUDENZA PER RISCHIO VALANGHE»

18.53 - sabato 15 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

//

Il Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri – Centro Settore dell’Emilia-Romagna comunica che, a seguito delle recenti nevicate cha hanno coinvolto l’intero settore montano regionale – dall’Emilia alla Romagna, il manto nevoso, che alle quote più alte raggiunge anche 1 metro di altezza, è ancora in fase di assestamento e potrebbe presentare alcune criticità a causa di lastroni di neve determinati dall’azione del vento che, se sollecitati, potrebbero causare valanghe. I rischi sono presenti nelle aree poste alle quote più elevate dove sono presenti maggiori accumuli di neve su pareti e pendii a maggiore pendenza.

Si potranno quindi verificare localmente condizioni del tutto simili a quelle che solo pochi giorni hanno determinato la valanga sul Monte Cusna, che ha coinvolto quattro escursionisti fortunatamente senza gravi conseguenze ed a seguito della quale i Carabinieri Forestali stanno svolgendo gli accertamenti del caso, al fine di ricostruirne le cause ed eventuali responsabilità.

In quel caso, il distacco ha coinvolto un pendio molto frequentato nei pressi della località “Lago Saporito” ed ha percorso quasi 250m per un fronte di 50m circa, con una zona di deposito che ha superato in alcuni punti anche i 3m di accumulo.

Per la giornata di oggi e di domani, nel sotto-settore dell’Appennino Emiliano Centrale (province di Reggio Emilia, Modena e Bologna), è stato previsto dal Servizio Meteomont un grado di pericolo “moderato 2”, che non esclude il verificarsi di valanghe spontanee anche di dimensioni medie.

Viste le condizioni del manto nevoso previste per i prossimi giorni, preme raccomandare a tutti gli escursionisti e frequentatori della montagna di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti prudenti per evitare incidenti in valanga.

In particolare, si consiglia di:

– consultare sempre il bollettino valanghe Meteomont prima di intraprendere qualsiasi escursione;

– scegliere itinerari adeguati alle proprie capacità e al livello di pericolo valanghe;

– informarsi sulle condizioni meteorologiche e del manto nevoso;

– munirsi di attrezzatura adeguata (kit ARTVA, pala, sonda) e conoscere il loro utilizzo;

– non intraprendere escursioni da soli- prestare attenzione ai segnali di pericolo (accumuli di

neve ventata, rumori di assestamento del manto nevoso, ecc.);

Si ricorda che il mancato rispetto della normativa di settore (L. 40/2021, che prevede la dotazione obbligatoria del kit ARTVA, pala, sonda per tutti gli escursionisti su ambiente innevato) puòcomportare sanzioni amministrative e può essere oggetto di appositi controlli da parte dei Carabinieri Forestali operanti in ambiente montano.

I

l Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri svolge un costante monitoraggio delle condizioni meteorologiche e del manto nevoso per fornire informazioni accurate e aggiornate sul grado di pericolo di valanghe.

Per ulteriori informazioni e per consultare il bollettino valanghe Meteomont, si prega di visitare il sito web del Servizio Meteomont: https://meteomont.carabinieri.it/

Contatti: Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri – Centro Settore Emilia-Romagna Cel. 3357277277