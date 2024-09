CARABINIERI DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI * «ARRESTATO UN UOMO RITENUTO RESPONSABILE DI TENTATO OMICIDIO»

08.43 - lunedì 9 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con riguardo al ferimento di una persona avvenuto nella prima mattinata di ieri nel centro di Trani, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani e del NOR della locale Compagnia.

I militari – con il coordinamento della Procura della Repubblica di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia – hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di tentato omicidio.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede processuale nel contraddittorio tra le parti.