CARABINIERI (CUFA) – ROMA * PROGETTO “LIFE WILD WOLF”: «FORMATI 50 OPERATORI, PER LA DISSUASIONE DI LUPI E ORSI CONFIDENTI»

Con il superamento delle prove pratiche e teoriche, il 18 ottobre scorso si è conclusa la sessione formativa per 32 militari, che si aggiungono ai 18 istruttori già formati a luglio, per la dissuasione balistica nei confronti dei grandi carnivori confidenti.

Gli operatori, alcuni dei quali erano già stati formati alla dissuasione nei confronti dell’orso bruno nel corso di un progetto attuato dall’ex Corpo Forestale dello Stato, sono stati istruiti con le nozioni base relative alla gestione di lupi “confidenti” e sono stati addestrati all’utilizzo del fucile a pompa in grado di sparare munizionamento “non letale” costituito da proiettili di gomma.

Il personale formato andrà a costituire squadre di dissuasione composte da due militari ciascuno, distribuite in diverse regioni d’Italia, le quali si metteranno a disposizione degli Enti competenti che ne facciano richiesta, per operare nei confronti di individui di carnivori selvatici che dovessero manifestare comportamenti troppo “confidenti” nei confronti degli esseri umani, tali da creare pericolo per l’incolumità delle persone o dei propri animali domestici.

“Il principio alla base della dissuasione è quello che l’animale selvatico riacquisti il suo naturale timore nei confronti dell’uomo, in modo da mantenere, o rinsaldare, la propria selvaticità. Il lupo deve associare una sensazione spiacevole, ancorché non lesiva, alla presenza dell’uomo”, riferisce il Ten. Col. Gordon Cavalloni, Direttore del Corso e referente per la Comunicazione CUFA nell’ambito del progetto “LIFE Wild Wolf”.

“La riacquisizione del naturale comportamento elusivo da parte del carnivori comporterà effetti positivi sia per l’animale che per le persone, infatti, da una parte si evita che il processo di abituazione porti nel tempo a modificare il comportamento del lupo fino a farlo diventare potenzialmente pericoloso per le persone, dall’altra si evita che l’animale possa essere più facilmente vittima di atti di bracconaggio oppure oggetto di azioni gestionali estreme, in caso di rischio per l’incolumità umana, come la cattura e la captivazione definitiva.”

L’addestramento degli operatori, della durata di una settimana, si è svolto presso la Scuola Forestale dei Carabinieri di Cittaducale (RI), con una preponderante parte addestrativa all’uso dell’arma ed ha visto una particolare attenzione alle norme di sicurezza degli operatori che dovranno sempre operare in coppia.“Una volta messi a punto alcuni aspetti logistici e con la definizione di uno specifico protocollo operativo, le squadre diventeranno effettivamente operative e potranno essere attivate secondo procedure concordate con ISPRA e le Regioni interessate”, chiarisce il Col. Giancarlo Papitto, Capo dell’Ufficio Progetti, Convenzioni ed Educazione Ambientale del CUFA e responsabile per l’Arma dei Carabinieri per il “LIFE Wild Wolf”.

“LIFE Wild Wolf” è un progetto, avviato nel gennaio 2023 e della durata di 4 anni e mezzo, che coinvolge 18 partner internazionali di otto diversi paesi europei (istituti di ricerca, corpi di polizia ambientale, autorità di gestione e ONG) ed ha l’obiettivo finale di scoraggiare la presenza del lupo nelle aree abitate, gestendo adeguatamente situazioni potenzialmente critiche che si presentano nei paesaggi europei dominati dall’uomo. Le azioni di progetto sono volte a migliorare la capacità tecnica delle autorità competenti nel gestire e prevenire le criticità incoraggiando pratiche che facciano mantenere al lupo un comportamento schivo secondo la sua natura selvatica e migliorino la capacità delle persone nel far fronte alla sua presenza inaspettata in aree insolite.