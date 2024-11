CARABINIERI – CAVALESE (TN) * OPERAZIONE ANTIDROGA: «SEQUESTRATI 30 GRAMMI DI COCAINA E BILANCINI, DENUNCIATI DUE GIOVANI»

14.50 - sabato 9 novembre 2024

L’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese è scattata nel primo pomeriggio di ieri quando nella bassa Val di Fiemme, veniva intercettata un’autovettura con a bordo una giovane coppia sospettata di essere coinvolta in un’attività di spaccio di sostanza stupefacenti insistente in quel territorio. L’intuizione dei militari sin da subito risultava fondata in quanto da uno speditivo controllo, venivano rinvenute 4 dosi di cocaina già pronte per lo smercio. La successiva perquisizione domiciliare dava esito positivo in quanto i militari rinvenivano un significativo quantitativo di cocaina, un bilancino elettronico e quasi 2 etti di una polvere bianca “sospetta” la cui natura sarà effettivamente accertata dal laboratorio di analisi dei Carabinieri sito a Laives.

Successivamente i Carabinieri del NOR di Cavalese, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Predazzo effettuavano una seconda perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire un bilancino elettronico e materiale necessario per il confezionamento del narcotico da immettere sul mercato. Nel complesso i Carabinieri hanno sequestrato circa 30 grammi di cocaina, modici quantitativi di hashish e quasi due etti di sostanza sospetta. I due giovani sono stati deferiti all’A.G. per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’Arma di Cavalese proseguirà la sua opera di contrasto al fenomeno, anche a fronte delle segnalazioni di preoccupazione che vari genitori esprimono quotidianamente presso i Comandi Stazione presenti sul territorio Fiemmese e Fassano, circa l’abuso di droghe da parte dei giovani.