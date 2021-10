CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * CASTEL IVANO – DROGA: « SEQUESTRATE ALL’INTERNO DI UN CAPANNONE ABBANDONATO 80 PIANTE DI MARIJUANA, ARRESTATO UN 41ENNE »

I Carabinieri della Compagnia di Borgo V.na hanno arrestato a Castel Ivano un 41enne di per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, che aveva ritenuto di essiccare 80 piante di marijuana, dal fusto alto oltre i due metri ciascuna e particolarmente folte, all’interno di un capannone abbandonato.

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Borgo Valsugana, insospettiti da alcune indicazioni di residenti, confermate dalle evidenze di movimenti non giustificati nell’area, hanno deciso di ispezionare la struttura e son giunti a individuare l’essiccatoio di fortuna, ricavato all’interno di una grossa stanza, per cui hanno deciso di monitorarlo e dopo alcuni giorni di appostamenti, hanno sorpreso M.D., un pregiudicato del luogo, che si era introdotto nel deposito per verificare lo stato e il grado di “maturazione” delle piante.

Il notevole quantitativo di Marijuana pronta all’uso, ricavabile dagli 87 chilogrammi di piante, sarebbe stato con ogni probabilità rivenduto in zona, verosimilmente nel giro dei giovani consumatori.

Ancora una volta l’apporto e la collaborazione, fornita dalla cittadinanza alle stazioni Carabinieri, ha consentito di approfondire una notizia reato e sviluppare le necessarie attività, per assicurare alla giustizia il responsabile di un’azione delittuosa.

Il “coltivatore” si trova attualmente ristretto ai domiciliari e prosegue -anche dopo le recenti operazione- a rimanere alte l’attenzione dei Carabinieri nel prevenire e contrastare la diffusione e il consumo delle sostanze stupefacenti sul territorio della provincia.