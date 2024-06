CARABINIERI – BOLZANO * VISITA DIDATTICA: «SELVA DI VAL GARDENA, 17 BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA OSPITI DEL CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO»

10.33 - domenica 9 giugno 2024

Nella mattinata di giovedì si è svolta una visita molto speciale al Centro Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena. I militari del Centro hanno ricevuto 17 bambini della locale scuola materna. I piccoli ospiti, accompagnati dalla Coordinatrice Laura Di Genova e dalla maestra Karin Perathoner, sono stati protagonisti di una visita guidata alla struttura ed agli ambienti limitrofi del parco naturale PUEZ-ODLE (patrimonio dell’Unesco). Tale visita didattica rientra nel protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e l’Arma dei Carabinieri, teso ad accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole.

Gli esperti istruttori di roccia, arrampicata e alpinismo, della Sezione Corsi del Centro Carabinieri Addestramento Alpino, calandosi dal secondo piano della Palazzina “A” del Centro, hanno dato dimostrazione di una particolare tecnica di discesa “a doppia corda” che permette di calarsi lungo pareti verticali, garantendo di operare in sicurezza nell’ambito di operazioni militari e di salvataggio. Ad avvalorare questo incontro formativo, è giunta presso la sede del Centro Addestramento Alpino, un’unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Laives (BZ); i militari conduttori ed i loro cani, altamente addestrati, hanno mostrato ai piccoli curiosi visitatori, alcune procedure di intervento in caso di soccorso in montagna a seguito di valanga, di ricerca di materiale esplosivo e di sostanze illegali; il 3° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Laives (BZ), con i carabinieri elicotteristi, che hanno illustrato nel dettaglio l’interno dell’elicottero AB 412; infine, una pattuglia dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ortisei (BZ), composta dal militare autista e dal capo pattuglia, ha mostrato loro l’equipaggiamento personale di un operatore del Radiomobile nonché quello dell’autovettura in dotazione di reparto.