CARABINIERI BOLZANO * OMICIDIO FREI MATZOHL CELINE: « LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRECISA CHE LA QUERELA DI GIUGNO È STATA TRATTATA COME “CODICE ROSSO” »

21.30 - lunedì 14 agosto 2023

In relazione ad alcune ricostruzioni giornalistiche secondo le quali la signora Frei Matzohl Celine avrebbe denunciato il proprio ex compagno per maltrattamenti e/o atti persecutori e che lo stesso si sarebbe licenziato per “pedinarla”, la Procura della Repubblica precisa quanto segue:

la signora Frei Matzohl ha presentato una querela nel mese di giugno in cui ha riferito di un unico episodio avvenuto mentre si trovava con il compagno in un’autovettura, durante il quale lo stesso l’avrebbe percossa e minacciata. I Carabinieri hanno immediatamente segnalato l’episodio come “codice rosso” e, come tale, è stato trattato, nel senso che, come da protocollo interno della Procura della Repubblica, ha avuto assoluta priorità rispetto agli altri. Trattandosi di un unico episodio ed a fronte della completezza delle indagini, sono stati formulati i capi di imputazione per violazione degli artt. 581 codice penale (percosse) e 612, comma 2, codice penale (minaccia aggravata). Per queste fattispecie di reato non è possibile chiedere misure cautelari.

Non risultano altre denunce e/o segnalazioni ulteriori quali quelle oggetto.

Mit Bezug auf Zeitungsberichte, wonach Frau Frei Matzohl Celine ihren Ex-Partner wegen Misshandlungen und/oder Verfolgung angezeigt habe, und er seinen Job gekündigt habe, um sie zu “stalken”, führt die Staatsanwaltschaft Folgendes aus: Frau Frei Matzohl hat im Juni eine Anzeige erstattet, in der sie einen einzigen Vorfall meldete, der sich ereignete, als sie mit ihrem Partner in einem Auto unterwegs war und bei dem er sie geschlagen und bedroht haben soll. Die Carabinieri meldeten den Vorfall sofort als “Code Rot” und als solcher wurde er behandelt, was bedeutet, dass er nach dem internen Protokoll der Staatsanwaltschaft absoluten Vorrang vor den anderen Fällen hatte. Da es sich um einen einzigen Vorfall handelte und die Ermittlungen abgeschlossen waren, wurde Anklage wegen des Verstoßes gegen Artikel 581 des Strafgesetzbuches (Körperverletzung) und Artikel 612 Absatz 2 des Strafgesetzbuches (schwere Bedrohung) erhoben. Für diese Straftaten können keine vorsorglichen Maßnahmen beantragt werden. Es liegen keine weiteren Anzeigen und/oder Berichte vor.