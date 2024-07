CARABINIERI – BOLZANO * ESODO ESTIVO: «INTENSIFICATI I CONTROLLI NEI LUOGHI TURISTICI DELL’ALTO ADIGE, ANCHE CON ELICOTTERO»

07.47 - sabato 20 luglio 2024

L’Arma dei Carabinieri Intensifica i Controlli nei Luoghi Turistici dell’Alto Adige: Supervisione Territoriale e Aerea per Garantire la Sicurezza durante l’Esodo Estivo. Con l’arrivo della stagione estiva e l’esodo massivo dalle città verso i refrigeranti scenari dei laghi e delle alture alpine, l’Alto Adige si trasforma in un affollato rifugio per migliaia di turisti in cerca di sollievo dal caldo cittadino. In risposta a questa affluenza, l’Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli nelle aree di maggiore afflusso turistico, garantendo una presenza costante e capillare sul territorio.

Le pattuglie automontate dell’Arma sono state strategicamente dislocate presso i principali svincoli delle vie di comunicazione e nei pressi dei luoghi di maggiore interesse turistico, come i celebri laghi di Braies e di Carezza, nonché nelle rinomate località di alta quota come Ortisei e Selva di Val Gardena. Questi presidi mobili non solo garantiscono un’efficace prevenzione e repressione dei reati, ma offrono anche un punto di riferimento sicuro e immediato per cittadini e turisti.

In aggiunta alle unità terrestri, l’Arma dei Carabinieri ha dispiegato l’elicottero, strumento indispensabile per una supervisione dall’alto. Questa risorsa aerea permette di monitorare ampie porzioni di territorio in tempi ridotti, assicurando una gestione tempestiva ed efficace delle operazioni e documentando dall’alto eventuali attività illecite, tra cui anche condotte di guida pericolose. L’elicottero dei Carabinieri del 3° N.E.C., grazie alla sua capacità di coprire rapidamente grandi distanze e di raggiungere anche le aree più impervie, rappresenta un elemento cruciale per la gestione delle aliquote operative e per il coordinamento delle attività di controllo e soccorso.

Il Colonnello Raffaele Rivola, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, ha dichiarato: “La nostra priorità è garantire la sicurezza di tutti coloro che scelgono l’Alto Adige come meta di villeggiatura. L’incremento dei controlli, sia terrestri che aerei, è stato studiato per rispondere alle esigenze di un territorio che, in questo periodo dell’anno, vede una significativa crescita della popolazione temporanea. La sinergia tra le pattuglie automontate e l’elicottero ci consente di intervenire con prontezza ed efficacia in ogni situazione, offrendo ai cittadini una presenza rassicurante e un pronto intervento in caso di necessità.”

Particolare attenzione è riservata anche ai passi montani, punti nevralgici per la sicurezza stradale, soprattutto per prevenire incidenti e sanzionare comportamenti pericolosi posti in essere dai motociclisti. Le strade tortuose e panoramiche che attraversano queste alture sono molto frequentate durante la stagione estiva e, per questo, i Carabinieri vigilano attentamente su queste aree per garantire un transito sicuro e ordinato. Allo stesso modo particolare attenzione viene posta anche all’uscita degli svincoli autostradali della provincia. Il monitoraggio dall’alto consente di supportare efficacemente le unità impegnate in posti di controllo all’uscita del casello autostradale. La sinergia tra mezzi terrestri e aerei, con l’utilizzo di adeguate strumentazioni tecniche quali alcool-test e drug-test, sistemi per il rilevamento della velocità, fonometri e videocamere con capacità notturna, favorisce il coordinamento ottimale delle operazioni, garantendo un’azione tempestiva e mirata.

I controlli, che proseguiranno per tutta la durata della stagione estiva, si concentrano anche sulla prevenzione di comportamenti illeciti e sul rispetto delle normative vigenti, comprese quelle relative alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente. Il dispositivo di sicurezza messo in atto dall’Arma dei Carabinieri rappresenta un esempio di dedizione e impegno verso la collettività, volto a garantire che l’esperienza turistica in Alto Adige si svolga in un clima di serenità e sicurezza.

Con l’adozione di queste misure, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno a favore della sicurezza pubblica, dimostrando ancora una volta come la presenza costante e capillare sul territorio sia fondamentale per la prevenzione dei reati e per la tutela del benessere di tutti i cittadini e turisti.