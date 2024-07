CARABINIERI – BOLZANO * COMUNICATO PROCURA REPUBBLICA: «PERSONA DECEDUTA DOPO INTERVENTO FORZE ORDINE, NON EMERSE EVIDENZE PER UTILIZZO TASER»

20.20 - sabato 13 luglio 2024

In data odierna è stato effettuato l’esame autoptico sul cadavere della persona deceduta dopo un intervento delle Forze dell’Ordine con l’uso di un taser. Non è possibile, allo stato, dare una risposta definitiva sulle cause del decesso, essendo necessari degli ulteriori esami istologici.

Allo stato non sono emerse evidenze macroscopiche che possono far ricondurre il decesso all’utilizzo del Taser.

L’indagine rimane a carico di ignoti per violazione dell’art. 586 CP (morte come conseguenza involontaria della cessione della sostanza stupefacente).

Heute wurde die Leiche der Person, die nach einem Polizeieinsatz mit einem Elektroschocker starb, obduziert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, eine endgültige Antwort über die Todesursache zu geben, da weitere histologische Untersuchungen erforderlich sind.

Zum jetzigen Zeitpunkt gab es keine makroskopischen Anhaltspunkte dafür, dass der Tod auf den Einsatz des Elektroschockers zurückgeführt werden kann.

Die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Verstoßes des Artikel 586 des Strafgesetzbuches (Tod als unbeabsichtigte Folge der Verabreichung der Droge) dauern an.