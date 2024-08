CARABINIERI BERGAMO * TERNO D’ISOLA: «ACCESSO ALL’ABITAZIONE SOTTOSEQUESTRO DI SHARON VERZENI, ASSIEME A SERGIO RUOCCO»

13.32 - giovedì 22 agosto 2024

/// TERNO D’ISOLA: ACCESSO ALL’ABITAZIONE SOTTO SEQUESTRO DI SHARON VERZENI

Nella giornata odierna è stato effettuato un accesso presso l’abitazione di via Merelli in Terno d’isola, già posta sotto sequestro. All’accesso ha preso parte anche il sig. Sergio RUOCCO quale proprietario dell’immobile. Le motivazioni dell’accesso sono coperte da doveroso riserbo investigativo.

Sergio RUOCCO non è stato sentito nuovamente come persona informata sui fatti. La sua posizione non è cambiata e non risulta indagato.