CARABINIERI – BERGAMO * MONTELLO: « INVESTE UN MOTOCICLISTA DOPO UNA LITE AL SEMAFORO, ARRESTATO 49ENNE PER OMICIDIO »

10.35 - lunedì 31 ottobre 2022

Montello, investe un motociclista dopo una lite al semaforo: arrestato un 49enne per omicidio. Alle ore 13.30, a Montello, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno tratto in arresto un 49enne, incensurato, nato a Trescore Balneario e residente Montello, per omicidio volontario.

Il tutto scaturiva intorno alle ore 12.30, in Via Papa Giovanni, quando, in corrispondenza di un incrocio, nasceva un diverbio, per questioni inerenti la circolazione stradale, tra un soggetto alla guida di una Fiat Panda ed un soggetto di 55 anni alla guida di una motocicletta.

Accesasi la luce verde del semaforo, le vetture riprendevano la marcia e dopo aver percorso pochi metri, il soggetto alla guida della Fiat Panda speronava volontariamente il motociclista, il quale cadeva rovinosamente a terra rimanendo esanime in mezzo alla carreggiata dell’altro senso di marcia.

L’automobilista si dava alla fuga, ma veniva prontamente rintracciato dai Carabinieri che, a seguito di speditivi accertamenti, individuavano e raggiungevano tempestivamente la sua abitazione, ove di lì a poco arrivava l’autore dell’omicidio.

Il soggetto è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto ed associato presso la casa circondariale di Bergamo.