CARABINIERI – BERGAMO * ERNO D’ISOLA: «DONNA ACCOLTELLATA NELLA NOTTE SULLA PUBBLICA VIA, AL MOMENTO NON CI SONO PERSONE INDAGATE»

17.43 - martedì 30 luglio 2024

ERNO D’ISOLA (BG): DONNA ACCOLTELLATA NELLA NOTTE SULLA PUBBLICA VIA.

POCO DOPO LA MEZZANOTTE DEL 29.07.24 IN TERNO D’ISOLA(BG), UNA TRENTENNE BERGAMASCA E’ STATA ACCOLTELLATA MENTRE PERCORREVA A PIEDI VIA CASTEGNATE.

NONOSTANTE L’INTERVENTO DI ALCUNI PASSANTI CHE ALLERTAVANO, ATTRAVERSO IL 112 NUE, UNA SQUADRA DEL 118, IMMEDIATAMENTE INTERVENUTA SUL POSTO UNITAMENTE AD UNA PATTUGLIA DEL RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI ZOGNO, LA DONNA DECEDEVA PRESSO L’OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO A CAUSA DELLE PROFONDE FERITE RIPORTATE.

L’ATTIVITA’ D’INDAGINE, COORDINATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO, IMMEDIATAMENTE AVVIATA DAI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BERGAMO STA ESAMINANDO ATTENTAMENTE DIVERSE IPOTESI INVESTIGATIVE.

AL MOMENTO NON CI SONO PERSONE INDAGATE, MA L’INDAGINE E’ IN UNA FASE ESTREMAMENTE DELICATA CHE RICHIEDE IL MASSIMO RISERBO E NON CONSENTE DI DISVELARE ULTERIORI PARTICOLARI.

CHI FOSSE IN POSSESSO DI INFORMAZIONI RITENUTE UTILI ALLE INDAGINI POTRA’ RIVOLGERSI AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI BERGAMO.