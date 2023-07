CARABINIERI – BELLUNO * OMICIDIO STRADALE PLURIMO A SANTO STEFANO DI CADORE: « LA CONFERENZA STAMPA AL COMANDO PROVINCIALE (11/7 ORE 13.00)

16.49 - lunedì 10 luglio 2023

Si trasmette in allegato iil comunicato stampa della Procura della Repubblica di Belluno, relativo all’organizzazione di una conferenza stampa per martedì 11 luglio 2023 ore 13:00, presso il Comando Provinciale di Belluno, in merito al P.P. 1335/2023 RGNR nei confronti di HUTTER Angelika per il delitto di Omicidio stradale plurimo commesso a Santo Stefano di Cadore (BL) il 06/07/2023.