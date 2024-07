CARABINIERI – BAT * ANDRIA: «TENTATO SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE, DUE GLI ARRESTI»

07.24 - giovedì 4 luglio 2024

Andria: tentato sequestro di persona a scopo di estorsione e tentata estorsione con l’aggravante del metodo mafioso in danno di imprenditori locali. 2 arresti dei carabinieri. Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – supportati dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia – a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, stanno dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari – su richiesta della locale D.D.A.- nei confronti di 2 soggetti ritenuti gravemente indiziati – a vario titolo – per tentato sequestro di persona a scopo di estorsione e tentata estorsione, con l’aggravante del c.d. metodo mafioso, in pregiudizio di alcuni imprenditori di Andria (BT).

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10.30 di oggi presso la Procura della Repubblica di Bari.