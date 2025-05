CARABINIERI – BARLETTA-ANDRIA-TRANI * OPERAZIONE KAIROS: «RAPINA A MANO ARMATA CON SEQUESTRO DI PERSONA IN DANNO DI AUTOTRASPORTATORE, SEI ARRESTI»

07.07 - giovedì 8 maggio 2025

Trani (BT) – Rapina a mano armata con sequestro di persona in danno di autotrasportatore, riciclaggio e ricettazione, favoreggiamento reale e personale. Il GIP del Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura di Trani ed ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani.

Circa 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – coadiuvati in fase esecutiva dallo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno – a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno dando esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani – su richiesta della Procura della Repubblica di Trani- nei confronti di 6 indagati (5 in carcere; 1 agli arresti domiciliari) ritenuti gravemente indiziati -a vario titolo– di rapina a mano armata con contestuale sequestro di persona commessa in danno di un autotrasportatore, riciclaggio e ricettazione di autovetture provento di furto nonché di favoreggiamento reale e personale.

I particolari dell’operazione – che costituisce il culmine dell’indagine coordinata dalla Procura di Trani e condotta dai militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, a partire da febbraio 2025 – saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10:00 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani.