CARABINIERI / BARLETTA-ANDRIA-TRANI * OPERAZIONE “CROCEVIA“: «DETENZIONE E SPACCIO DI DROGA – MINACCIA – RAPINA, ARRESTATE 10 PERSONE»

07.34 - mercoledì 9 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Provincia di Barletta-Andria-Trani. Detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso, detenzione e porto in luogo pubblico di armi e relativo munizionamento, minaccia aggravata, ricettazione, rapina, tentata estorsione ed atti persecutori. In corso l’operazione – CROCEVIA – dei Carabinieri.

È in corso una vasta operazione condotta dagli investigatori del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere, agli arresti domiciliari nei confronti di 10 individui nei comuni di Minervino Murge, Spinazzola, Canosa di Puglia e Cerignola.

L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ed eseguita dai militari della Compagnia Carabinieri di Andria, ed originata da approfondimento investigativo su reati contro la persona aggravati dall’uso delle armi commessi nel Murgiano, ha svelato un’attività di smercio al dettaglio di sostanza stupefacente, in maniera quasi esclusiva del tipo cocaina, a plurimi locali acquirenti, che aveva nella sua materiale disponibilità anche armi da sparo. Gruppo criminale, che si è avuto modo di accertare, si approvvigionava dello stupefacente nel territorio di Cerignola.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 09:00 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani