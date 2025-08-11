CARABINIERI – AVELLINO * ROGO: «ARRESTATO 58ENNE PER INCENDIO BOSCHIVO, DISTRUTTI ETTARI DI BOSCO E 130 ULIVI A MONTEMILETTO» (VIDEO)

09.29 - lunedì 11 agosto 2025

I Carabinieri della Stazione di Montefusco, unitamente a quelli del Gruppo e del Nucleo Forestale di Avellino, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne di Montefalcione, ritenuto responsabile di “Incendio boschivo”. Nel pomeriggio di sabato 9 agosto, un vasto incendio ha interessato le contrade Sant’Eusebio e Bosco del comune di Montemiletto, distruggendo diversi ettari di area boschiva e circa 130 piante di un uliveto privato. Mentre le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella erano impegnate nelle operazioni di spegnimento, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per individuare l’autore del rogo.

Le indagini si sono concentrate su un’utilitaria notata nei pressi di uno dei tre punti di innesco. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tragitto, è stato possibile risalire alla targa e al proprietario del veicolo. Alcuni fotogrammi hanno ripreso l’uomo mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie a bordo strada.

Nel giro di qualche ora, il 58enne, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di lieve entità, è stato rintracciato presso la propria abitazione e dichiarato in stato di arresto, in attesa dell’udienza di convalida, che sarà celebrata presso il Tribunale di Avellino, dinanzi al quale dovrà rispondere del reato di “Incendio boschivo”, punito con la reclusione fino a 15 anni. La misura è stata adottata nell’ambito delle indagini preliminari e l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.