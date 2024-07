CARABINIERI – AVELLINO * «RAPINA E SEQUESTRO DI PERSONA, QUATTRO PERSONE ARRESTATE»

08.49 - martedì 23 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rapina, sequestro di persona e lesioni personali aggravate: i Carabinieri danno esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 indagati. In queste ore, in Spagna e nelle province di Napoli e Caserta, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con il supporto dei Comandi competenti per territorio, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di 4 soggetti (1 italiano e 3 stranieri), gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei delitti di rapina, lesioni personali aggravate e sequestro di persona.