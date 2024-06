CANDIDATA SINDACA GIULIA ROBOL * BALLOTTAGGIO – AMMINISTRATIVE ROVERETO (TN): «SANCITA L’ALLEANZA CON “OFFICINA COMUNE”, AL PRIMO POSTO IL BENE DELLA CITTÀ»

18.21 - sabato 1 giugno 2024

L’essenza progressista e i programmi di governo hanno sancito l’accordo. Un INSIEME coeso per la città. “La collaborazione e la condivisione di valori e programmi sono cruciali per il progresso di una comunità” – dichiara Giulia Robol.

Oggi l’ufficializzazione dell’alleanza tra la candidata Sindaca Giulia Robol e Michele Dorigotti, candidato Sindaco di Officina Comune, è avvenuta: al termine di più incontri si è arrivati all’accordo programmatico per il futuro di Rovereto, mettendo al primo posto il bene della città.

Giulia Robol sancisce l’alleanza con Officina Comune e arriva al ballottaggio del 8 e 9 giugno con una coalizione rafforzata rispetto a quella di Gianpiero Lui, sostenuta in modo coeso dal centrosinistra, progressista, autonomista, ambientalista e liberale della città.

Unisce così quel 41,4% dell’elettorato che ha premiato, al primo turno, l’impegno, la competenza, l’esperienza e il buongoverno della Sindaca Robol e dell’amministrazione uscente, e il 15,3% (affermandosi il secondo partito più votato dopo il Pd, che ha raggiunto la soglia del 19,3%) che ha premiato il percorso di questi anni di Officina Comune capace di portare nuova energia, “nuovo ritmo” e contributi innovativi nel costruire politiche partecipative capaci di coinvolgere le persone nelle scelte di governo della città.

Le parole di Giulia Robol.

“Questa alleanza rappresenta un passo significativo verso una Rovereto progressista, inclusiva e orientata al bene comune. La decisione di finalizzare l’alleanza è basata su una profonda condivisione di valori e visioni tra noi e Officina Comune. Entrambi crediamo fermamente in una politica che mette al centro la cittadinanza, la giustizia sociale, l’inclusione, la coesione sociale e il progresso.

La nostra idea di Rovereto è molto chiara: è una città che vuole continuare a crescere, perché la crescita e lo sviluppo sono elementi fondamentali per il benessere di tutte e tutti noi. Ma lo vogliamo fare in modo responsabile, sostenibile, rispettando l’ambiente, tutelando la salute dei nostri cittadini, garantendo l’uguaglianza, l’inclusività, la sicurezza e la partecipazione, come diritti fondamentali e di libertà. Questa sintonia di intenti crea una solida base per costruire insieme una città che guarda al futuro con ottimismo, determinazione, e con la giusta dose di esperienza e innovazione, che è la formula vincente.” afferma Giulia Robol.

“Sono orgogliosa di questa alleanza con Officina Comune,” ha dichiarato Giulia Robol. “Insieme, possiamo portare avanti un progetto di rinnovamento che metta davvero al centro le cittadine e i cittadini di Rovereto. Sono convinta che, unendo le nostre forze, insieme, con il coraggio che ci accomuna, potremo raggiungere obiettivi ambiziosi. Insieme possiamo far sì che Rovereto sia sempre più sé stessa con uno sguardo al futuro

a partire dalle straordinarie opportunità che offre.” conclude la candidata Sindaca Robol.

Un programma condiviso per Rovereto.

Il programma politico, frutto di un attento ascolto delle esigenze dei cittadini e di un’analisi approfondita delle sfide che la città affronta, mira a promuovere l’inclusività, per una Rovereto per tutte e per tutti, ancora più viva, accogliente, sicura, che cresce, aperta, universitaria ed europea, che lavora, che partecipa, che funziona, pulita, attrattiva, innovativa, più vicina ai cittadini.

Questa convergenza nasce dalla condivisione di alcune linee programmatiche chiare e serie, capaci di trovare una quadra rispetto ad una comune visione di futuro per la nostra città. Giulia Robol con l’intera coalizione, della quale da oggi Officina Comune è parte, è pronta a lavorare, con la leadership che le è stata riconosciuta anche dalla cittadinanza, per trasformare queste idee in realtà concrete.

L’impegno di Officina Comune.

Officina Comune ha espresso la sua soddisfazione per questa alleanza, sottolineando l’importanza di lavorare con una candidata che condivide appieno la loro visione progressista. “Abbiamo scelto di candidarci alle elezioni comunali consapevoli del bisogno di portare un ritmo nuovo al governo della città. Il risultato del 26 maggio ci ha confermato questa urgenza, condivisa da tante e tanti. A partire da questo abbiamo scelto di portare avanti il dialogo con Giulia Robol in questi giorni e crediamo sia importante che questo confronto ci abbia condotti a questo esito” osserva Michele Dorigotti.

Abbiamo scelto di entrare nelle istituzioni comunali credendo nel valore della confluenza, di un modo diverso di stare nella politica, un modo per costruire tutte le alternative di cui abbiamo bisogno” – continua Dorigotti – “Sappiamo che il percorso che proponiamo è diverso dal solito però è di alternative che abbiamo bisogno. Per far fronte all’emergenza abitativa come a quella climatica, per lottare contro il lavoro povero e le disuguaglianze, per smentire chi dice “tanto va sempre così”. Con Giulia Robol abbiamo sottoscritto un patto per il governo di Rovereto che proprio da queste premesse parte: l’8 e il 9 giugno sarà importante andare a votare, farlo tutte e tutti, e votare per chi questa proposta ha scelto di condividerla: insieme a Giulia Robol e all’intera coalizione che rappresenta, crediamo che ci sia la possibilità di realizzare questa visione comune. Proprio per queste ragioni, siamo pronti e pronte a impegnarci con determinazione per costruire, insieme, una città più giusta e inclusiva, accogliente e vitale, attenta e capace di prendersi cura di tutte le persone: abbiamo bisogno di politiche coraggiose e questo nostro impegno non cambia, anzi si rafforza insieme” conclude Dorigotti.