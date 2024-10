CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «PRIMO TAPIRO D’ORO A ORNELLA VANONI, DA ANNI ASPETTA CHE MARRACASH SCRIVA UNA CANZONE CON LEI»

16.14 - lunedì 21 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d’oro a Ornella Vanoni, da due anni in attesa che Marracash scriva una canzone con lei.

«Non so perché non la voglia fare, mi dice “vedrai, vedrai…”», glissa la cantante che, quando l’inviato le propone di provare con Gino Paoli, aggiunge: «Ma se non sta più in piedi! È sempre lì che dorme». Inoltre, Vanoni dà un consiglio alla collega Elodie («Usa il suo corpo benissimo, ma deve studiare di più per migliorare la sua voce») e commenta la vicenda Teocoli-Celentano («Adriano non esce più di casa, ha paura dei virus»).

Infine, quando Staffelli le chiede se ha trovato una governante che le facesse le “sigarette per farla dormire”, la cantante milanese rivela: «Me le faccio io che faccio prima».