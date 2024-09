CANALE 5 – “STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA COMPLOTTENZA“ * «CON MICHELLE HUNZIKER E NINO FRASSICA (23/9 ORE 20.35)»

17.40 - giovedì 19 settembre 2024

Da lunedì 23 settembre, alle ore 20.35 su Canale 5, torna Striscia la notizia – la voce della complottenza, con tante novità e sorprese, a partire dai conduttori: l’inedita coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica.

«“Complottenza” è un neologismo che indica la cifra del momento: ormai tutto viene letto come un complotto», spiega Antonio Ricci riguardo al sottotitolo della 37esima stagione del tg satirico.

Grande sorpresa anche sul bancone di Striscia: per la prima volta in assoluto in coppia ci saranno una Velina e un Velino. La ballerina 21enne Beatrice Coari e il performer 37enne Gianluca Briganti. E le novità non finiscono qui. Tra le fila degli inviati ci saranno tanti debutti.

Dopo il successo a Pechino Express, Fabio Caressa e la figlia Eleonora sono diventati un’acclamata coppia social. E ora il sogno di lavorare insieme si avvera grazie a Striscia la notizia e alla nuova rubrica settimanale “Gli Oscar dei Caressas”, in cui i due assegneranno gli ambiti premi satirici a politici che si improvvisano attori, cantanti stonati e ad altri protagonisti di “filmati strani” visti in tv e sul web.

Il comico Antonio Ornano sarà “Socialman”, un aspirante uomo di cultura che, cadendo ogni volta nel tranello dei social di cui è schiavo, aggiornerà i telespettatori sulle ultime tendenze: filmati curiosi, video spettacolari, challenge pericolose.

Roberto Da Crema (il Baffo), perso nello spazio siderale dell’intrattenimento televisivo, proporrà in vendita al pubblico italiano gli oggetti di cui si vogliono liberare i personaggi dello spettacolo e della politica. La rubrica si chiamerà “Robe dell’altro mondo”.

Il Grande Flagello, content creator già noto sui social, realizzerà contenuti satirici esclusivi per Striscia.

Con questa stagione partono anche due grandi collaborazioni. La prima con il giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti, direttore editoriale di Today.it, che lavorerà con Striscia su alcune indagini. L’altra con lo storico portale di gossip e notizie Dagospia.com, che fornirà contenuti esclusivi al tg satirico.

Confermati gli storici inviati: Luca Abete, Rajae Bezzaz, Vittorio Brumotti, Marco Camisani Calzolari (MCC), Fabrizio Fontana (Capitan Ventosa), Jimmy Ghione, Alessio Giannone (Pinuccio), Max Laudadio, Enrico Lucci, Moreno Morello, Stefania Petyx con il suo inseparabile bassotto, Chiara Squaglia, Valerio Staffelli e Riccardo Trombetta.

Tornano anche le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Capolavori del mondo in cucina” di Paolo Marchi, “Paesi, Paesaggi…” di Davide Rampello e l’appuntamento con i videoclip musicali di Highlander Dj in cui i politici (e non solo) ballano e cantano.

Ai nastri di partenza anche Francesca Manzini, il trasformista Dario Ballantini, che debutta nei panni del generale Roberto Vannacci, e Giuseppe Longinotti, la Elly Schlein di Striscia. Il titolo della sigla di chiusura del programma è “Cun a cua” (Con la coda, dal dialetto ligure), una canzone sulle infinite code e liste d’attesa che attanagliano i cittadini italiani: dai caselli autostradali ai pronto soccorso, dagli asili ai musei, passando per i concerti.

Altra novità: da questo mese in tutti gli store digitali (Amazon Music, Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. etc.) è disponibile la compilation “Le hit del Gabibbo”, con le più famose sigle cantate dal pupazzone rosso: da “Fritto Misto” a “Fu fu dance”, da “Caramelle” a “Puzzoni”, da “Bimba Bum” a “Specchietti”, fino alle più recenti “App-però” e “Non ci sta!”.