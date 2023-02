CANALE 5 – “ SPECIALE TG5 – COSTANZO, L’UOMO CHE HA CAMBIATO LA TV “ * 24 FEBBRAIO 2023, BERLUSCONI IN DIRETTA TELEFONICA: « MI MANCHERÀ MAURIZIO PER LA SUA AMICIZIA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

07.19 - sabato 25 febbraio 2023

Ieri venerdì 24 febbraio, Silvio Berlusconi è intervenuto telefonicamente in diretta su Canale 5 nel corso dello Speciale Matrix in collaborazione con il Tg5 dal titolo “Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv”, condotto da Nicola Porro e dalla giornalista del TG5 Susanna Galeazzi.

In merito al rapporto con Maurizio Costanzo, Silvio Berlusconi ricorda: “Sono sempre stati buoni rapporti da editore televisivo, ma soprattutto da amico. Vede io ho veramente sentito un grande dolore per la sua scomparsa. È stata la prima star già affermata nel giornalismo e nella televisione che ha avuto il coraggio di venire da noi: in una televisione privata appena agli inizi che non si sapeva se potesse davvero continuare ad esistere. E come amico, come dicevo prima, mi è sempre stato vicino e mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre consolato nei miei momenti di difficoltà. Con lui non c’è mai stata neppure una discussione sui suoi compensi. Lui ha sempre accettato quello che gli offrivamo, ci ha sempre trasmesso serenità, positività e coraggio. E per quanto riguarda il suo coraggio mi va di far un accenno a quando scampò miracolosamente dall’attentato della mafia, che voleva eliminarlo che voleva eliminarlo perché lui non perdeva occasione per criticare l’esistenza della mafia e le vicende mafiose. Bene, lui continuò a condurre il suo programma come se non fosse accaduto nulla. Tornando alla televisione, Maurizio è stato davvero un protagonista e l’ha fatto sempre con acume, con garbo, con ironia, con amore. Mancherà davvero moltissimo a tutti noi, a me in particolare, mancherà per la sua amicizia, per il suo affetto, per i suoi consigli. Io, lo porterò sempre nel cuore e lo ricorderò sempre come un grande professionista, come un grande esempio, come un grande amico”.

Alla domanda relativa a eventuali consigli dati a Maurizio Costanzo per le sue trasmissioni, Silvio Berlusconi dichiara: “Io ho sempre dato tanti consigli a tutti i programmi messi in onda dalla televisione. A tutti salvo uno: io non ho dato un solo consiglio Costanzo perché lui sapeva bene cosa fare”.

Alla domanda se guardasse il Maurizio Costano Show, Silvio Berlusconi risponde: “Non sempre naturalmente perché ho sempre lavorato 12 ore al giorno e quindi ho sempre lavorato tutto il giorno fino a sera inoltrata, fino a notte. Qualche volta lo guardavo, in certi casi mi telefonava lui e mi diceva: ‘Guardami stasera perché c’è una cosa interessante’ e mi diceva cosa. Per cui ho visto tante volte il Maurizio Costanzo Show ma non tutte le puntate che sono state poi tantissime da 42 anni a questa parte”.

Alla domanda se ci fossero problemi quando invitava qualche politico di parte opposta alla sua, Silvio Berlusconi spiega: “No, assolutamente, io in tutti i miei programmi non sono mai intervenuto e lascio al responsabile del programma di invitare chi vuole e anche di invitare politici che sono, come ha detto lei, dall’altra parte. Non mi è mai successo di fare nessun intervento, davvero”.

Alla domanda se sia giusto mischiare informazione e intrattenimento, Silvio Berlusconi risponde: “È assolutamente giusto e possibile perché lui lo ha fatto, come ha ricordato lei, per 3.900 puntate con successo. Dobbiamo dire che a cose fatte aveva ragione e ha sempre mischiato informazione e varietà”.