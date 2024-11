“CAMPUS SALUTE“ * ROMA – “FESTA PREVENZIONE”: «ANCHE IL MINISTRO ABODI HA PARTECIPATO AGLI SCREENING, IN PIAZZA DEL POPOLO»

08.19 - domenica 24 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ieri mattina il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha visitato il Campus Salute a Piazza del Popolo a Roma. Il Ministro si è messo in fila insieme ai cittadini per una delle tante prestazioni offerte dalle decine di postazioni che, da giovedì 21 e fino a domenica 24, stanno ospitando una vera e propria “Festa della Prevenzione”.

«Iniziative come questa organizzata da Campus Salute in collaborazione con tante strutture del territorio è molto importante per promuovere la cultura della prevenzione. Mi sono voluto sottoporre anche io agli screening perché noi cha abbiamo responsabilità pubbliche dobbiamo praticare, e non solo predicare, le cose giuste da fare. Anticipare i problemi fa vivere meglio i cittadini, fa risparmiare qualche dolore e in parte anche il Servizio Sanitario Nazionale. Con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ci stiamo adoperando per rendere lo sport prescrivibile dai medici come terapia e mi voglio augurare che un giorno anche una piccolissima parte del Fondo Sanitario Nazionale possa essere investita nello sport», ha commentato il Ministro Abodi a margine della sua visita.

«È un periodo in cui a volte non è facile tenere sotto controllo la salute e avere accesso alle cure in modo semplice. Avere a disposizione medici e professionisti e tanti volontari tutti riuniti in una delle piazze più belle del Mondo è una grandissima opportunità che Campus Salute, con tutti i suoi partner, vuole mettere a disposizione dei cittadini. Vi aspettiamo» dice Pasquale Riccio, Presidente di Campus Salute, associazione riconosciuta dal Consiglio economico e sociale ONU.

Campus Salute è un vero e proprio villaggio medico itinerante con decine di postazioni, un centro accoglienza, una sala eventi, attivo grazie al sostegno di medici, infermieri, professionisti sanitari e volontari con un ruolo fondamentale di ASL Roma 1 e Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, con Regione Lazio, Comune di Roma e Ordine dei Medici OMCeO di Roma, associazioni e sponsor.

Piazza del Popolo si è trasformata in un polo sanitario d’eccellenza, dove cittadini di tutte le età stanno accedendo alla prevenzione in diversi ambiti: endocrinologia, cardiologia, ginecologia, ortopedia, fisioterapia, nutrizione e senologia, con medici volontari a disposizione per offrire consulenze e consigli personalizzati. Le visite potranno essere effettuate sabato 23 fino alle 18.30 e domenica 24 nella mattinata.

Dal 2010 ad oggi, Campus Salute ha erogato oltre 150mila visite gratuite, raggiungendo 10 regioni italiane e arrivando persino in Serbia. Oltre alle visite mediche, il Campus Salute ospita anche eventi solidali e sportivi come il Festival della Letteratura Sportiva, un’occasione per coniugare benessere fisico e culturale.

«Il segreto di questa bella iniziativa è “regalare salute”, fare dei controlli anche quando stiamo bene. Ci troviamo in una fase in cui la popolazione di anziani diventa sempre più ampia e c’è un grande aumento delle malattie croniche, molte delle quali possono essere prevenute in giovane età. Come si deve mangiare, quale esercizio fisico fare, come rispettare i bioritmi, quali sono gli elementi per uno stile di vita sano. Sono queste le informazioni che dobbiamo trasmettere ai più giovani. Accanto agli screening e alle diagnosi precoci è questa la chiave per avere una popolazione più sana nei prossimi anni ed è per questo che si impegna Campus Salute da quando è nata» spiega la Professoressa Annamaria Colao, endocrinologa Università Federico II – Napoli e ispiratrice dell’iniziativa.