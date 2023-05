CAMPOBASE * “UN NUOVO PATTO POLITICO PER LA SCUOLA“: « PRIMO INCONTRO CON VALDUGA – SCHIZZEROTTO – PRODI – IORI – COLLE – IUNI – MATTEDI, A TRENTO (19/5 – 17.30) »

19.29 - mercoledì 17 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Trentino dell’autonomia speciale ha particolari e rilevanti responsabilità dirette in materia di istruzione e formazione. E se proprio educazione, istruzione e formazione sono state indicate come strategiche per riuscire a vincere la sfida dei cambiamenti in atto a livello sociale, culturale, economico, ecco l’urgenza, che Campobase sottolinea, di prevedere un progetto organico e innovativo, per la scuola trentina con nuovi modelli di organizzazione, di pedagogia e di didattica e con misure effettive di valutazione della qualità e dell’efficacia.

Se ne parlerà nel primo appuntamento dedicato, venerdì 19 maggio alle 17.30 presso l’Auditorium di via Giusti 35 a Trento, con protagonisti del settore, Antonio Schizzerotto, Maria Prodi, Walter Iori, Giacomo Colle, Chiara Iuni, Aronne Mattedi, con il candidato Presidente per l’Alleanza Democratica Autonomista, Francesco Valduga, e con il pubblico. Modera l’incontro Daniela Gruber del Direttivo di Campobase.