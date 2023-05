CAMPOBASE * COSTITUZIONE SEZIONI ALTA E BASSA VALSUGANA: « INCONTRO CON RECH – OSS EMER – FERRAI – VALDUGA, A PERGINE (3/5 – 18.00) »

18.01 - lunedì 1 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Campobase ha organizzato per mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 18:00 un incontro presso l’Auditorium Don Milani in Via Monte Cristallo 9 a Pergine Valsugana. Durante l’evento verranno presentate le finalità e le attività del partito e si ufficializzerà la costituzione delle sezioni Alta e Bassa Valsugana di Campobase.

All’incontro interverranno il segretario politico di Campobase, Michael Rech, il sindaco di Pergine Valsugana, Roberto Oss Emer, la consigliere comunale di Borgo Valsugana, Martina Ferrai e il candidato presidente di Alleanza Democratica e Autonomista, Francesco Valduga. La moderazione dell’incontro sarà affidata al segretario organizzativo di Campobase, Alberto Frisanco.