CAMPOBASE * CONGRESSO LAVIS (TN) 7/12: «CHIARA MAULE, IL TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE»

Le pagine dei giornali di questi giorni, certo non aiutano: la politica ne esce ammaccata, subalterna – si legge – agli interessi economici di pochi gruppi e di poche persone. Saranno i giudici, alla fine dell’iter giudiziario, a dirci se questa immagine è un’immagine reale e in che misura. In ogni caso, mi permetto di ribadire che per me la politica “è altro” rispetto a tutto ciò che è emerso in questi giorni. L’interesse generale e il bene collettivo non devono mai soggiacere agli interessi economici di qualcuno. Non devono mai cedere il passo alla fame di profitto di persone che perseguono solo il proprio tornaconto. La politica, per noi, è fatta di regole, di percorsi chiari e trasparenti, di progettualità condivisa.

Un partito popolare, civico e territoriale

Tornando al nostro partito, voglio ringraziare Michael Rech per ciò che ha fatto in questi anni. Per realizzare Campobase, per usare un’immagine di montagna, siamo partiti da quota zero sul livello del mare. Abbiamo fatto una grande fatica a metterci in viaggio, le prime curve in salita ci hanno spaccato il fiato, gli zaini sembravano eccessivamente pesanti: troppe ambizioni per forze così limitate.

Abbiamo detto: andiamo a realizzare un Campobase dove tutti possano ritrovarsi, da dove partire insieme per un’idea più bella e condivisa del nostro Trentino.

E ci sono parole che declinano bene il nostro ritrovarsi.

Noi siamo un partito territoriale, abbiamo scelto di esserlo perché ciò che abbiamo sperimentato nelle Comunità dove viviamo ci ha cresciuti nella solidarietà e nell’idea che il bene comune, il rispetto l’uno dell’altro, le competenze e le capacità, singole e di gruppo, costruiscono una comunità che non lascia indietro nessuno.

Noi siamo un partito territoriale, ma siamo profondamente europei, perché come diceva Kessler, del quale onoriamo la memoria nel centenario della nascita, l’alternativa è quella di essere un “Trentino piccolo e solo”. Per questo parlo della responsabilità e della sfida di essere noi stessi, parte di un cambiamento che interessa tutto il mondo dove viviamo.