CAMPOBASE * ANNIVERSARIO ALDO MORO: « LA DEMOCRAZIA ITALIANA GLI DEVE MOLTO, PER LA COSTANTE TESTIMONIANZA INTELLETTUALE »

“La democrazia italiana deve molto ad Aldo Moro e alla sua costante testimonianza intellettuale e politica. Ricordarlo a 45 anni dal rapimento e dal successivo assassinio da parte delle Brigate Rosse è un dovere”. Questo il messaggio principale uscito oggi dall’incontro organizzato a Trento da Campobase.

Introdotti da Chiara Maule, hanno ricordato Moro Paolo Piccoli e Luciano Azzolini. Piccoli ha offerto la sua testimonianza diretta di quei tragici momenti del 1978 e li ha inquadrati nelle dinamiche drammatiche di quel periodo di crisi politica ed istituzionale. Azzolini ha tracciato un profilo del Moro uomo di pensiero oltre che di azione politica. Ne ha ricordato l’attenzione alle persone, ai giovani, ai movimenti profondi della società italiana che egli cercava di interpretare con spirito aperto.

Atteggiamenti di grande attualità anche oggi, difronte alle tendenze populiste e semplificatorie che rimangono alla superficie senza nessuna capacità di leggere ciò che sta succedendo e men che meno di guidare i processi sulla via di una comunità unita e democratica.

Proprio dalla tensione all’unita’ insita nel pensiero di Moro, Piccoli è partito per sottolineare lo sforzo che oggi in trentino Campobase sta mettendo in campo. Vogliamo unire chi intende lavorare per una nuova fase politica dell’Autonomia, ha detto, non dividere o giocare sul piano del protagonismo di parte.

