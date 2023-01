CAMPIGLIODOLOMITI.IT * “CAMPIONI IN PISTA”: « “DUCATI” ARRIVA IN TRENTINO, “AUDI” A MADONNA DI CAMPIGLIO, SARANNO PRESENTI FRANCESCO BAGNAIA ED ALVARO BAUTISTA »

08.45 - domenica 22 gennaio 2023

Dai circuiti mito della velocità alle piste regine dello sci, Ducati arriva in Trentino, a Madonna di Campiglio, località partner Audi dal 2013, per presentare i team ufficiali MotoGP e Superbike 2023. “Campioni in pista” si svolge in un Trentino che per natura respira sport a 360°, ogni giorno tutto l’anno, grazie a un palinsesto di proposte e iniziative molto apprezzate da tantissimi appassionati su tutto il territorio, dalle Dolomiti al Garda.

Dopo la favolosa stagione 2022, la migliore di sempre per le rosse di Borgo Panigale, l’appuntamento ai piedi delle Dolomiti di Brenta è fissato dal 22 al 24 gennaio 2023. Tre giorni tra ospiti d’eccezione, incontri con i giornalisti, momenti ufficiali, anteprime mondiali e divertimento sugli sci. In occasione di questo evento, promosso con il titolo “Campioni in Pista” e organizzato in collaborazione con Trentino Marketing e Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, realtà locale con cui il Brand Audi collabora a stretto contatto per la valorizzazione del territorio, Ducati presenta sulla neve, per la prima volta in contemporanea, il Ducati Lenovo Team e il Team Aruba.it Racing – Ducati.

CAMPIONI IN PISTA

Da segnare in agenda, per gli appassionati delle due ruote, la data di lunedì 23 gennaio, quando, alle ore 17 in piazza Sissi, è previsto un incontro con i piloti dei team ufficiali Ducati MotoGP e Superbike accompagnato da musica e intrattenimento. Presenti, nella splendida cornice della “Regina delle nevi”, Francesco Bagnaia, Campione del Mondo MotoGP 2022 e Alvaro Bautista, vincitore, sempre nel 2022, del titolo mondiale Superbike insieme ai loro rispettivi compagni di squadra Enea Bastianini e Michael Ruben Rinaldi.

CAMPIONI DEL MONDO 2022

Nel 2022 Francesco Bagnaia e Ducati hanno scritto una pagina importante nella storia della MotoGP centrando il titolo mondiale piloti 2022. Insieme al titolo costruttori e al titolo squadre ottenuto dal Ducati Lenovo Team, la casa di Borgo Panigale ha centrato il terzo alloro nella classe regina. La stagione 2022 è stata, per Ducati, la più vittoriosa di sempre in MotoGP: 32 podi conquistati con 7 piloti diversi. Alvaro Bautista si è invece aggiudicato il titolo di Campione del Mondo WorldSBK, dopo una stagione straordinaria con 14 vittorie e 29 podi in 33 gare.

IL LEGAME TRA AUDI E MADONNA DI CAMPIGLIO

L’evento firmato Ducati, premium brand di Audi AG, si svolge a Madonna di Campiglio, legata ad Audi da una solida e fattiva partnership che dura da 10 anni. Quest’ultima è basata sulla condivisione di valori come rispetto per l’ambiente, passione per la montagna e voglia di superare i propri limiti per creare sempre le migliori performance sostenibili. Inoltre, a testimonianza della forte vocazione sportiva, la località ha recentemente ospitato la suggestiva tappa di slalom maschile della Audi FIS Ski World Cup, l’appuntamento in notturna sulla 3Tre. Il legame tra Audi e Madonna di Campiglio conferma l’impegno della Casa dei quattro anelli nello sviluppo di una mobilità sostenibile nel rispetto dell’ecosistema, mantenendo l’uomo al centro.

Intanto, mentre ancora riecheggia la strepitosa annata 2022, si scaldano, a Madonna di Campiglio, i motori in vista della stagione agonistica 2023. Il programma di “Campioni in pista”, con tutti gli aggiornamenti, è disponibile su www.campigliodolomiti.it/eventi.