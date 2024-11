CAMERA DEPUTATI * “MONTECITORIO A PORTE APERTE“: «CON LA BANDA DELLA GDF, IL CORO ‘MANOS BLANCAS’ E LA MOSTRA “MATTEOTTI E IL PARLAMENTO”»

19.59 - domenica 10 novembre 2024



Montecitorio a porte aperte, questa mattina apertura con la Banda della Gdf ed esibizione in Aula del coro ‘Manos Blancas’. In piazza Montecitorio, questa mattina, la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo Laserra, ha dato avvio all’ edizione odierna di Montecitorio a Porte Aperte. Un’edizione arricchita anche dall’ esibizione, in Aula, del coro “Manos Blancas” dell’associazione Michele Novaro di Acerra.

All’interno di Montecitorio, inoltre, oltre alle principali sale di rappresentanza, i partecipanti hanno visitato la mostra “Matteotti e il Parlamento”, che ripercorre l’attività parlamentare del deputato socialista attraverso i documenti dell’Archivio storico, della Biblioteca della Camera dei deputati e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, anche con un itinerario multimediale.