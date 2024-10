CAMERA DEI DEPUTATI * SAMMY BASSO: «L’APPLAUSO DELL’AULA ED IL RICORDO DEL PRESIDENTE FONTANA» (VIDEO)

17.08 - venerdì 11 ottobre 2024

Rai, evento alla Camera. Presidente Fontana ricorda Sammy Basso, applauso dell’Aula.

Le date della “prima trasmissione radiofonica italiana, andata in onda il 6 ottobre 1924, e dell’inizio della programmazione televisiva, avvenuto il 3 gennaio 1954, hanno segnato una svolta epocale per l’Italia. La radio e la televisione hanno infatti contribuito al progresso sociale e culturale del nostro Paese, rivelandosi preziosi strumenti di coesione e di crescita delle nostre comunità”. Lo ha detto il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana aprendo oggi in Aula l’evento: “Rai: una grande storia italiana”, dedicato all’anniversario dei 70 anni della tv e dei 100 anni della radio.

Nell’incipit del suo discorso il Presidente ha ricordato – nel giorno dei funerali – Sammy Basso, il 28enne malato di progeria recentemente scomparso e lo ha definito, tra gli applausi, “un maestro di felicità”, una “persona che amava la vita”. “Il mio pensiero più affettuoso va ai suoi genitori, che abbraccio con tutto il cuore. Ciao, Sammy, sarai sempre nei nostri cuori”.

Era presente anche il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Ha condotto Bruno Vespa. Sono intervenuti giornalisti, attori, presentatori e sportivi. Indirizzo di saluto di Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai, presente con Roberto Sergio, direttore generale Rai Corporate, e i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione. Tra i protagonisti dell’evento: Maria Elettra Elena Anna Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, Stefania Battistini, Milly Carlucci, Francesca Chillemi, Carlo Conti, Giacomo Giorgio, Massimiliano Ossini, Sveva Sagramola, Marco Tardelli, Francesca Porcellato e Giorgio Zanchini.

Nel corso dell’evento, andato in onda in diretta su Rai2, a cura di Rai Parlamento, sono stati proiettati alcuni filmati – realizzati da Rai Cultura – dei momenti salienti della storia radiotelevisiva: gli albori della tv, le cronache dei più importanti fatti, le imprese sportive, le scoperte scientifiche, le fiction di maggior successo, i programmi di intrattenimento più iconici. L’evento è stato trasmesso ed è disponibile anche sulla webtv e sul canale satellitare della Camera.